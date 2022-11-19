. За Аллу Пугачеву вступился Гарик Сукачев
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За Аллу Пугачеву вступился Гарик Сукачев

За Аллу Пугачеву вступился Гарик Сукачев
Певица Алла Пугачева сбежала из России, наговори гадостей. Музыкант попросил прекратить травлю певицы. Певец Гарик Сукачев впервые прокомментировал отъезд Аллы Пугачевой из России. Артист заявил, что все эти неприятные события никак не влияют на заслуги Примадонны перед родиной.
«Национальное достояние! Это наше все. Это гордость. Великая женщина! Величайшая. Алла Борисовна – это большущая потеря для нашей страны», – заявил он в соцсетях. Сукачев также попросил общественность меньше осуждать певицу. По его словам, каждый решает сам - уехать или остаться.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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