. За задержку зарплаты спросят строже

Массовая задержка зарплаты может стать поводом для внеплановой проверки. Такое постановление Правительства от 10.11.2022 N 2036 вступает в силу 19 ноября.

Речь в документе идет о госконтроле за соблюдением трудового законодательства. Если на то, что им задерживают выплаты дольше, чем на месяц, пожалуются более 10 процентов работников предприятия (или более 10 человек), Роструд или его территориальные органы смогут организовать там внеплановую проверку. Согласовать такое решение необходимо с прокуратурой.

Проверить компанию разрешено не только в случае полной невыплаты зарплаты, но и частичной.



