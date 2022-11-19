. За задержку зарплаты спросят строже
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

За задержку зарплаты спросят строже

За задержку зарплаты спросят строже

Массовая задержка зарплаты может стать поводом для внеплановой проверки. Такое постановление Правительства от 10.11.2022 N 2036 вступает в силу 19 ноября.

Речь в документе идет о госконтроле за соблюдением трудового законодательства. Если на то, что им задерживают выплаты дольше, чем на месяц, пожалуются более 10 процентов работников предприятия (или более 10 человек), Роструд или его территориальные органы смогут организовать там внеплановую проверку. Согласовать такое решение необходимо с прокуратурой.  

Проверить компанию разрешено не только в случае полной невыплаты зарплаты, но и частичной.


# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Релиз Sonic Frontiers — это «глобальный игровой тест», проект будет дорабатываться
Релиз Sonic Frontiers — это «глобальный игровой тест», проект будет
Одиночество Ларисы Долиной объяснил психолог
Одиночество Ларисы Долиной объяснил психолог
Оксана Федорова отказалась выступать с Глебом Матвейчуком
Оксана Федорова отказалась выступать с Глебом Матвейчуком
Обидчику Павла Прилучного вынесли приговор
Обидчику Павла Прилучного вынесли приговор
Как ужиться под одной крышей с Рыбами: 5 советов астрологов
Как ужиться под одной крышей с Рыбами: 5 советов астрологов
А у вас получилось сделать с первого раза?
А у вас получилось сделать с первого раза?
Зеленского обвинили в распространении дезинформации
Зеленского обвинили в распространении дезинформации
Обнародовано видео первой встречи Водяновой с найденной "сестрой", которую называют ее дочерью
Обнародовано видео первой встречи Водяновой с найденной
Эффективные способы помогут вывести даже самые старые пятна крови с одежды
Эффективные способы помогут вывести даже самые старые пятна крови с
Раскрыт главный страх Украины в конфликте с Россией
Раскрыт главный страх Украины в конфликте с Россией
Названа дата объявления G7 потолка цен на нефть из России
Названа дата объявления G7 потолка цен на нефть из России
Польская Gazeta Wyborcza на схеме показала намеренный удар Украины по территории Польши
Польская Gazeta Wyborcza на схеме показала намеренный удар Украины по

Топ на сегодня

В квартире известного российского блогера прошли обыски
В квартире известного российского блогера прошли обыски
В ФАО назвали разблокировку российского зерна способом купировать голод
В ФАО назвали разблокировку российского зерна способом купировать
В передаче Андрея Норкин обсудили сбежавших звезд
В передаче Андрея Норкин обсудили сбежавших звезд
Власти пообещали оплатить похороны погибшей при пожаре в Стерлитамаке семьи
Власти пообещали оплатить похороны погибшей при пожаре в Стерлитамаке
Страна ЕС затормозила процесс признания уклонения от санкций преступлением
Страна ЕС затормозила процесс признания уклонения от санкций

Еще по теме

В РФ за 8 месяцев выплатили работникам 18 млрд рублей задержанной зарплаты
За отказ оформить трудовые отношения работодателей ждут внеплановые проверки
В Хакасии 14 муниципальных работников голодают из-за невыплаты зарплаты
Госдума разрешила внеплановые проверки бизнеса по жалобам сотрудников или СМИ