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Захарова увидела в идеях Борреля предпосылки к затяжному расколу Европы

Захарова увидела в идеях Борреля предпосылки к затяжному расколу ЕвропыМария Захарова: навязываемые Боррелем идеи ведут Европу к новому затяжному расколу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела в идеях главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, которые тот навязывает членам Евросоюза (ЕС), предпосылки к новому затяжному расколу Европы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, идеи Борреля не содержат ни намека на стратегическое видение ЕС на российском направлении. «Не предлагается никаких рецептов для решения накопившихся проблем. Будто Россия или Евросоюз как географические и цивилизационные соседи могут куда-то деться друг от друга», — заявила представитель МИД, комментируя предложения Борреля по общим подходам ЕС к отношениям с Россией на фоне украинского кризиса из шести пунктов.

Ранее в ЕС поддержали идеи Борреля. Так, первый принятый принцип предполагает совместные усилия по изоляции России. Следующая мера предусматривает «привлечение к ответственности виновных в нарушениях международного права». Общеевропейская политика коснется и оказания помощи соседям Евросоюза в преодолении кризиса со стороны ЕС. Четвертый пункт предусматривает тесное взаимодействие с НАТО и другими партнерами для защиты миропорядка.

Боррель считает, что отношения с Россией будут «неясными» до окончания украинского конфликта, но странам ЕС нужна общая политика уже сейчас.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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