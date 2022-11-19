. Законы, вступающие в силу с 20 ноября
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Законы, вступающие в силу с 20 ноября

Законы, вступающие в силу с 20 ноября

Принято решение в рамках государственной программы «Доступная среда» провести реконструкцию филиала республиканского реабилитационного центра «Адели» в городе Глазове (Удмуртия). На эти цели в проекте федерального бюджета предусмотрено 261 млн рублей.

Эти средства будут направлены на закупку современного оборудования, расширение перечня реабилитационных услуг, а также создание комфортных условий для совместного пребывания детей и родителей.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2022 года № 2028 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда»

 

Установлена возможность привлекать их для работы также и на российских предприятиях легкой промышленности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2022 года № 2035 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 г. № 1694»

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По материалам: pnp.ru

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