. Зеленский заявил, что Россия хочет не мира, а передышки

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия, говоря о возможности переговоров с Украиной, хочет не мира, а «краткосрочного затишья» в боевых действиях. Об этом он сказал во время онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, передает РИА Новости.

Москва не раз заявляла, что готова к переговорам, напоминая также что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, Зеленский 4 октября утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о невозможности ведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным после вхождения новых территорий в состав РФ.

Зеленский 17 ноября также сообщил, что получал сигналы о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил некий публичный формат.

«Россия сейчас ищет краткосрочное затишье — паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию», — сказал Зеленский в своем выступлении на форуме.

По его мнению, территориальные уступки не гарантируют Украине мира, а «аморальные» компромиссы приведут к новым жертвам.