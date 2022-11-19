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Зеленского обвинили в распространении дезинформации

Зеленского обвинили в распространении дезинформацииГенерал Чехии Шедивы обвинил Зеленского в распространении дезинформации о ЧП в ПольшеСюжетМинобороны:

Бывший начальник Генштаба Армии Чехии генерал Йиржи Шедивы в беседе с iROZHLAS заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало делать заявления по ракетному инциденту в Польше на основе недостоверных данных.

«Необходимо, чтобы украинцы не распространяли еще не проверенную информацию», — заявил он. По его словам, украинский лидер «повел дискуссию по неверному пути».

Шедивы отметил, что при расследовании инцидента не стоит делать поспешных выводов. Он призвал действовать «очень осторожно». По его словам, Польша вскоре после инцидента начала аккуратнее выбирать высказывания в адрес России в этом вопросе.

Информация о том, что на территории Польши упали ракеты, появилась 15 ноября. В результате погибли два человека. Как рассказал президент страны Анджей Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины. Официальный Киев обвинил в атаке Москву. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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