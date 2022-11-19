. Жена Константина Ивлева рассказала о новой жизни после рака

Супруга шеф-повара Константина Ивлева дала совет всем заболевшим. Пять лет назад супруге Константина Ивлева диагностировали рак. Валерия полтора месяца провела в онкоцентре и прошла семь курсов химиотерапии. В результате усиленного лечения болезнь отступила. Жена шеф-повара скрывала проблемы со здоровьем и лишь в ноябре этого года решила рассказать, что пережила. Валерия боялась не справиться с недугом, но опускать руки она и не думала. «Главный совет, который бы дала себе в молодости: «Никогда не унывать, ни при каких обстоятельствах!» Я его себе и дала! Поэтому победила все сложности и сейчас живу жизнью своей мечты! Спасибо той Лере, что никогда не сдавалась, а шла только вперед. Я поборола онкологию, взяла себя в руки и начала новую жизнь, начала осознанно и правильно питаться, стала заниматься спортом, работала над своим мышлением и страхами…» — поделилась 30-летняя супруга Константина Ивлева.Раньше Валерия употребляла алкоголь, ходила на сомнительные тусовки, общалась с ненадежными людьми. Сейчас молодая мама погружена в семейные хлопоты, а о вечеринках давно забыла. После знакомства с Ивлевым женщина сменила не только взгляды на жизнь, но и круг друзей. «Очень важно окружать себя единомышленниками, которые готовы поддержать во всем», — отметила она. 10 апреля 2022-го блогер родила ресторатору дочь Нику. От предыдущего брака у Константина также есть дети, и Валерия с ними прекрасно ладит.