. Жена Константина Ивлева рассказала о новой жизни после рака
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жена Константина Ивлева рассказала о новой жизни после рака

Жена Константина Ивлева рассказала о новой жизни после рака
Супруга шеф-повара Константина Ивлева дала совет всем заболевшим. Пять лет назад супруге Константина Ивлева диагностировали рак. Валерия полтора месяца провела в онкоцентре и прошла семь курсов химиотерапии. В результате усиленного лечения болезнь отступила. Жена шеф-повара скрывала проблемы со здоровьем и лишь в ноябре этого года решила рассказать, что пережила. Валерия боялась не справиться с недугом, но опускать руки она и не думала. «Главный совет, который бы дала себе в молодости: «Никогда не унывать, ни при каких обстоятельствах!» Я его себе и дала! Поэтому победила все сложности и сейчас живу жизнью своей мечты! Спасибо той Лере, что никогда не сдавалась, а шла только вперед. Я поборола онкологию, взяла себя в руки и начала новую жизнь, начала осознанно и правильно питаться, стала заниматься спортом, работала над своим мышлением и страхами…» — поделилась 30-летняя супруга Константина Ивлева.
Раньше Валерия употребляла алкоголь, ходила на сомнительные тусовки, общалась с ненадежными людьми. Сейчас молодая мама погружена в семейные хлопоты, а о вечеринках давно забыла. После знакомства с Ивлевым женщина сменила не только взгляды на жизнь, но и круг друзей. «Очень важно окружать себя единомышленниками, которые готовы поддержать во всем», — отметила она. 10 апреля 2022-го блогер родила ресторатору дочь Нику. От предыдущего брака у Константина также есть дети, и Валерия с ними прекрасно ладит.
# Шоу-бизнес Ивлев Константин
По материалам: z-aya

Последние новости

Для одиноких женщин создали такое, что и никакой мужчина не нужен (5 фото)
Для одиноких женщин создали такое, что и никакой мужчина не нужен (5
Police Simulator: Patrol Officers стала одной из самых успешных платных игр на Xbox прямо сейчас
Police Simulator: Patrol Officers стала одной из самых успешных
Жена Константина Ивлева рассказала о новой жизни после рака
Жена Константина Ивлева рассказала о новой жизни после рака
В России и мире 19 ноября 2022 года отмечают пять праздников
В России и мире 19 ноября 2022 года отмечают пять праздников
Релиз Sonic Frontiers — это «глобальный игровой тест», проект будет дорабатываться
Релиз Sonic Frontiers — это «глобальный игровой тест», проект будет
Одиночество Ларисы Долиной объяснил психолог
Одиночество Ларисы Долиной объяснил психолог
Оксана Федорова отказалась выступать с Глебом Матвейчуком
Оксана Федорова отказалась выступать с Глебом Матвейчуком
Обидчику Павла Прилучного вынесли приговор
Обидчику Павла Прилучного вынесли приговор
Как ужиться под одной крышей с Рыбами: 5 советов астрологов
Как ужиться под одной крышей с Рыбами: 5 советов астрологов
А у вас получилось сделать с первого раза?
А у вас получилось сделать с первого раза?
Зеленского обвинили в распространении дезинформации
Зеленского обвинили в распространении дезинформации
Обнародовано видео первой встречи Водяновой с найденной "сестрой", которую называют ее дочерью
Обнародовано видео первой встречи Водяновой с найденной

Топ на сегодня

В квартире известного российского блогера прошли обыски
В квартире известного российского блогера прошли обыски
В передаче Андрея Норкин обсудили сбежавших звезд
В передаче Андрея Норкин обсудили сбежавших звезд
Власти пообещали оплатить похороны погибшей при пожаре в Стерлитамаке семьи
Власти пообещали оплатить похороны погибшей при пожаре в Стерлитамаке
Страна ЕС затормозила процесс признания уклонения от санкций преступлением
Страна ЕС затормозила процесс признания уклонения от санкций
Суд оправдал охранника "Ельцин центра", пририсовавшего картине глаза
Суд оправдал охранника "Ельцин центра", пририсовавшего

Еще по теме

Жена Константина Ивлева рассказала об ужасах лечения рака
Жена Константина Ивлева поделилась своими страхами
Жена Константина Ивлева высказалась о родах
Жена Константина Ивлева поделилась проблемами с беременностью