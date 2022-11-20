. 3 секрета, которые помогут стать успешнее и счастливее в 2023 году
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3 секрета, которые помогут стать успешнее и счастливее в 2023 году

3 секрета, которые помогут стать успешнее и счастливее в 2023 году

2023 год будет сложным. Об этом говорят Восточные прогнозы и гороскопы, но это не значит, что вы не сможете преодолеть ваши проблемы. Самое главное — правильно относиться ко всему происходящему и пользоваться тремя простыми, но крайне важными секретами, описанными далее.


2023 год — время правления Черного Водяного Кролика. Это будет время, когда многим из нас придется встретиться с трудностями, но прогнозы говорят, что эти трудности будут преодолимыми, особенно если вы возьмете на вооружение то, о чем идет речь далее. 

Научитесь жить здесь и сейчас

Велики философы всегда говорили о том, что жить стоит только в настоящем. В 2023 году ни в коем случае нельзя откладывать на потом важные дела и думать, что завтра наступит лучший день, несмотря на то, что сегодня вы ничего для этого не сделали.

Счастливые люди никогда не оборачиваются назад. Прошлое уже в прошлом. В этом году астрологи и эксперты в области биоэнергетики советуют смотреть назад лишь для того, чтобы вспомнить нечто приятное.

Настоящее можно изменить, а прошлое — нет. Эта истина не должна вызывать у вас сомнений и должна подтолкнуть вас к чему-то хорошему в будущем. Если вы постоянно возвращаетесь в прошлое, счастье убегает прочь. Вы упускаете возможности, а в 2023 году этих возможностей может не быть слишком много.


Занимайтесь почаще тем, что вы делаете лучше всего

Тратьте меньше времени на те дела, которые второстепенны и не имеют повышенной важности. Больше сил направляйте на то, что имеет самое большое значение для вас и вашей семьи.

Занимайтесь при этом тем, что вы умеете делать лучше всего. Если вы красноречивы, воспользуйтесь этим для достижения своих целей. Если вы хорошо знакомитесь с людьми в живую, не тратьте время на социальные сети.

В 2023 году нельзя тратить время впустую, потому что его попросту не будет слишком много. Если вы сфокусируетесь на занятиях, которые дарят вам удовольствие и которые у вас получаются, вы обретете успех.

Наслаждайтесь процессом

В 2023 году слишком амбициозные люди могут потерпеть массу неудач, а также просто не насытиться победами. Зато те, кто умеет и любит фокусироваться на самом процессе, сможет стать счастливее. Восточная мудрость гласит, что счастье — это не достижение цели, а сам путь к ней.


Наслаждайтесь общением с тем, кто вам нравится, не ставя цели пожениться или создать семью. Наслаждайтесь работой, не ставя цели заработать миллионы. 2023 год не про то, чтобы поставить галочку напротив очередного пункта в списке целей. 2023 года про то, чтобы наслаждаться жизнью и получать от нее удовольствие. Счастье в саморазвитии и попытках понять, зачем мы живем. Не бегите за ним, иначе не угонитесь.

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По материалам: dailyhoro.ru

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