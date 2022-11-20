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5 скрытых тактик манипулирования людьми, которые можно использовать с чистой совестью

5 скрытых тактик манипулирования людьми, которые можно использовать с чистой совестью
Когда говорят о людях, которые манипулируют, первое, что приходит в голову, это то, что это психопаты и нарциссы. Существует исключительная грань между манипулированием и злом. Когда кто-то стоит у вас на пути и мешает добиться целей, манипуляции действительно пригодятся. Ведь если продолжить оставаться добрым человеком, люди будут сбивать вас с толку. Также помните: не все могут это эффективно делать. Это искусство. Манипуляция работает эффективно тогда, когда человек не подозревает, что им манипулируют. Вы ведь не хотите, чтобы вас поймали на горячем, верно? Здесь главное не переборщить. Но если вы пользуетесь методами управления людьми ради выживания, это того стоит.

Доверие

Хотите завоевать доверие? Просто расскажите человеку что-нибудь личное. Когда вы открываете свои тайны кому-то, это говорит о том, что вы доверяете человеку. Если у вас нет мастерства врать, поделитесь настоящими историями из жизни (отличная рекомендация – рассказать о том, что не смущает. В случае утечки информации вам не будет досадно на душе). Как только появится доверие, партнер захочет рассказать о некоторых событиях из его жизни. Выразите ему несколько слов понимания. Помните, что позитив будет вам лучшим другом.

Научитесь читать язык тела

Люди лучше владеют языком телосложения, чем словами. Если трудно расшифровать кого-то, просто обратите внимание на его движения. Чтение языка жестов может помочь вам проверить людей эмоционально и психологически. Если человек эмоциональный, то что может быть лучше, чем игра на его эмоциях?

Используйте технику страха и облегчения

Данный способ можно использовать в своих интересах. Однако, подобный подход может вызвать стресс и нервозность, хоть он и считается самым эффективным. Когда тот, кем вы пытаетесь манипулировать, собирается расстаться с вами, утешьте его. В такой ситуации человек будет полностью обезоружен. Когда успех будет достигнут, можете заставлять делать человека что захотите.

Задавайте вопросы открытого типа

Как только собеседник будет доверять вам, он, вероятно, захочет сотрудничать или дружить. Теперь можно получить столько ценной информации, сколько нужно. Не задавайте закрытые вопросы, требующие ответов "да" или "нет"; пользуйтесь открытым типом. Это освобождает пространство для диалога. Человек, находящийся в эмоциональном состоянии, с большой вероятностью поделится секретами; при условии, если построено доверие. Не говорите: «Это из-за начальника ты так расстроен?». Лучше спросите: «Почему ты расстроен? В чем причина?», чтобы получить дополнительную информации.

Всегда будьте спокойны

Не преследуйте цель вывести людей на эмоции. Постарайтесь рассеять их. Нужно всегда сохранять спокойствие. Человек инстинктивно копирует тех, с кем находится рядом. Если вы все время сохраняете спокойствие, это поможет людям вокруг вас оставаться спокойными.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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