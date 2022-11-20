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Алла Пугачева убила Оскара Кучеру

Алла Пугачева убила Оскара Кучеру
Певица Алла Пугачева полностью разочаровала актера. Исполнительница хита «Опять метель» в первый раз в нынешнем году покинула Россию в конце февраля. Вместе с мужем и детьми она улетела в Израиль. Затем Алла Борисовна два месяца пожила в Латвии, откуда в конце августа вернулась в родную страну. Всё это время она не высказывалась прямо на политические темы. Лишь после признания Максима Галкина* иноагентом его жена критически отозвалась о российской власти и о поддерживающих ее людях. Оскар Кучера признался, что долгие годы относился к Пугачевой с огромным уважением. Бывший партнер Леры Кудрявцевой по ток-шоу «Звезды сошлись» отметил, что испытал сильнейшее разочарование в своем кумире. «Есть Алла Пугачева, которая меня убила, клянусь, — заверил телеведущий. — Она настолько долго держала нейтралитет, несмотря на то, что делал ее муж Максим Галкин, какие вещи он говорил. Но она оставалась для меня человеком. Я понимал прекрасно, что она уедет, что она будет с мужем, с семьей, вообще не осуждал. Потому что жена своего мужа должна быть с мужем. Но когда она ляпнула... Я ее очень сильно уважал всегда. И у меня «плакат со стены упал», с которым я рос».
Актер фильмов «Батальоны просят огня» и «Нереальная любовь» полностью поддерживает действия российских военнослужащих на Украине. Оскар подчеркивает, что они выполняют свой долг. Телеведущий уверен, что и большинство российских граждан придерживаются этого мнения. Его шокировало оскорбление их Пугачевой. «Мне казалась, она всегда была такой мудрой, такая черепаха Тортилла, которая смотрит на всё, всё понимает, придерживается своего мнения. И вдруг она такая — да сами вы дураки. «Были холопами, стали рабами»... Для всей страны, которая тебя боготворила, ты всю страну обозвала холопами и рабами. Ты, оказывается, пела для холопов... Голубых кровей барышня? Мог бы себе такое интеллигентный человек позволить? И разрушился образ моментально. Она не перестала быть великой певицей, но человеком она быть перестала для меня», — пояснил Кучера в интервью «Настоящее» на YouTube. Отец пятерых детей допустил, что несколько звездных эмигрантов вернутся в Россию после окончания спецоперации. Оскар заметил, что наши люди многое прощают. Тем не менее, артист надеется больше не видеть этих коллег на экране телевизора.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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