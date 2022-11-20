. Анастасия Волочкова показала свой огромный живот
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Анастасия Волочкова показала свой огромный живот

Анастасия Волочкова показала свой огромный живот
Балерина Анастасия Волочкова повеселилась с эпатажным артистом. Звезда балета устроила вакханалию, явив миру такое! Анастасия Волочкова была приглашена на съемки в новый проект Анастасии Ивлеевой. Поскольку балерина обожает баню, то вместе со своим приятелем Никитой Джигурдой они расположились в парилке. Правда, махать вениками не пришлось, вместо этого балерина взмахивала ногами, отправляя их в вертикальны шпагат. Также в бане раскрылся секрет Волочковой. Люди давно заметили, что балерина на всех своих снимках прикрывает живот, а если парится перед камерами, то заслоняется веником. Теперь же тайное стало явным: благодаря вакханалии, которую Анастасия устроила с Джигурдой, люди увидели настоящую талию Волочковой, изрядно раздавшуюся и «украшенную» сразу несколькими складками.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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