. Анатолий Руденко высказался о своем выборе молодой жены
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Анатолий Руденко высказался о своем выборе молодой жены

Анатолий Руденко высказался о своем выборе молодой жены
Актер Анатолий Руденко бросил известную артистку ради новой пассии. Актер слыл своей любвеобильностью. Анатолий Руденко крутил роман с Татьяной Арнтгольц и Дарьей Поверенновой. Однако предложение руки и сердца сделал на тот момент молоденькой актрисе Елене Дудиной. 
При этом Руденко дал понять, что в свое время ушел от Арнтгольц, почувствовав, что она хочет замуж. К таким серьезным отношениям Анатолий тогда был не готов. С Поверенной актер также прожил без штампа в паспорте. Так почему же Руденко сделал предложение руки и сердца своей нынешней супруге? Вот что об этом говорит сам актер. «Хотелось реализоваться как мужчине в семье. Я просто понял, что это моя женщина, а дальше все сложилось как нужно — свадьба, рождение нашей дочери», - заверил Анатолий «Woman Hit».
# Шоу-бизнес Руденко Анатолий
По материалам: z-aya

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