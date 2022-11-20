. Анатолий Руденко высказался о своем выборе молодой жены

Актер Анатолий Руденко бросил известную артистку ради новой пассии. Актер слыл своей любвеобильностью. Анатолий Руденко крутил роман с Татьяной Арнтгольц и Дарьей Поверенновой. Однако предложение руки и сердца сделал на тот момент молоденькой актрисе Елене Дудиной.При этом Руденко дал понять, что в свое время ушел от Арнтгольц, почувствовав, что она хочет замуж. К таким серьезным отношениям Анатолий тогда был не готов. С Поверенной актер также прожил без штампа в паспорте. Так почему же Руденко сделал предложение руки и сердца своей нынешней супруге? Вот что об этом говорит сам актер. «Хотелось реализоваться как мужчине в семье. Я просто понял, что это моя женщина, а дальше все сложилось как нужно — свадьба, рождение нашей дочери», - заверил Анатолий «Woman Hit».