. Анфиса Чехова похудела до анорексии

Ведущая и актриса Анфиса Чехова призналась, что сбросила аж 30 килограммов. Ведущая программы «Секс с Анфисой Чеховой» известна пышными формами. Артистка много лет боролась с полнотой. Однако достичь результата ей удалось только тогда, когда она научилась любить саму себя. Звезда сериала «Женщины на грани» обнародовала откровенное видео. Анфиса рассказала о своих мучениях. «Я всю свою жизнь худела. Я сидела на диетах, морила себя голодом, во всем себе отказывала. Но стоило мне сорваться и поправиться, изо всех щелей неслось: полные люди — это те, которые жрут и ленятся. И мне хотелось дать им прям вот сковородкой!» — эмоционально сказала Чехова.Она заверила, что нет таких худых людей, которые столько бы голодали и издевались над собой. «Худые люди вообще просто живут, вот так мне тогда казалось. Что самое неприятное, я худела на 20, 30 кг — и всё равно чувствовала себя недостаточно худой! Вот так люди и доводят себя до анорексии. Я всегда чувствовала себя несчастной, потому что мне хотелось есть, как все. Я чувствовала себя изгоем, каким-то инвалидом, недочеловеком. Все едят, а мне нельзя. Почему?» — поделилась откровениями звезда.