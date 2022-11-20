. Анна Асти заработает баснословную кучу денег за одну ночь

Стало известно, сколько стоит заказать певицу Анну Асти. Редкий артист отказывается от работы в новогоднюю ночь, тем более в наше время, когда у музыкантов не так уж много предложений. Однако нам с вами явно не стоит переживать за «бедных» звезд, коими они то и дело пытаются себя показать. Всего за пару часов работы они могут заработать столько денег, сколько россиянин не получит за всю свою жизнь.Например, певица Анна Асти, как пишет КП, споет в новогоднюю ночь всего на двух концертах. В клубе Gipsi, где билет на танцпол стоит 3 тыс. 400 руб. А также в «Барвихе Luxury Villag», где билет (с концертом, анимацией и столиком) оценивается от 35 тыс. до 180 тыс. руб. Впрочем, Анне Асти совершенно неважна стоимость билетов, ее такса фиксированная – 4 млн руб. за 1 концерт. Итого – 8 миллионов за ночь.