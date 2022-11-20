. Анна Асти заработает баснословную кучу денег за одну ночь
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Анна Асти заработает баснословную кучу денег за одну ночь

Анна Асти заработает баснословную кучу денег за одну ночь
Стало известно, сколько стоит заказать певицу Анну Асти. Редкий артист отказывается от работы в новогоднюю ночь, тем более в наше время, когда у музыкантов не так уж много предложений. Однако нам с вами явно не стоит переживать за «бедных» звезд, коими они то и дело пытаются себя показать. Всего за пару часов работы они могут заработать столько денег, сколько россиянин не получит за всю свою жизнь.
Например, певица Анна Асти, как пишет КП, споет в новогоднюю ночь всего на двух концертах. В клубе Gipsi, где билет на танцпол стоит 3 тыс. 400 руб. А также в «Барвихе Luxury Villag», где билет (с концертом, анимацией и столиком) оценивается от 35 тыс. до 180 тыс. руб. Впрочем, Анне Асти совершенно неважна стоимость билетов, ее такса фиксированная – 4 млн руб. за 1 концерт. Итого – 8 миллионов за ночь.
# Шоу-бизнес Асти Анна
По материалам: z-aya

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