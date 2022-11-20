. Анжелику Агурбаш с детьми вышвырнули на улицу за долги
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Анжелику Агурбаш с детьми вышвырнули на улицу за долги

Анжелику Агурбаш с детьми вышвырнули на улицу за долги
Певица Анжелика Агурбаш осталась без элитного жилья в Москве. Артистка осталась без элитной недвижимости на Крылатских холмах, так как суд постановил забрать жилплощадь, чтобы погасить обязательства ее экс-супруга. Муж исполнительницы, Николай Агурбаш, с начала 90-х являлся собственником агропромышленного комплекса, который специализировался на свиноводстве и производстве продуктов питания. Два года назад бизнесмен начал процедуру банкротства и стал реализовывать имущество, чтобы погасить долги, — порядка 500 миллионов рублей. Однако вырученных средств не хватило, чтобы закрыть в том числе и обязательства перед фирмой «Агроком Холдинг», которая принадлежит владельцу греческого ФК ПАОК Ивану Саввиди. Предприятие миллиардера потребовало через суд забрать недвижимость на Крылатских холмах и выселить оттуда всех. В том числе и бывшую жену Николая — Анжелику Агурбаш и ее детей. Теперь наследники звезды, вероятно, лишаются московской прописки. Отметим, указанную недвижимость артистка после развода по условиям брачного договора вернула экс-супругу.
Бизнесмен Николай Агурбаш стал вторым мужем Анжелики, их брак продлился больше 10 лет. Исполнительница хита «Я буду жить для тебя»  родила в этом союзе сына Анастаса. Но семейная идиллия длилась недолго, и в 2012 году пара развелась со скандалом. Артистка публично заявила, что Николай был тираном и распускал руки, а также заставлял подчиняться его правилам. Николай же все отрицал и обвинял экс-избранницу в звездной болезни, дурном характере и высокомерии. Предприниматель уверен, что возлюбленная попросту использовала его, пишет Telegram-канала Mash. После расставания певица утверждала, что Николай оставил ее ни с чем. Тот же говорил, что подарил Анжелике шестикомнатную квартиру в Минске, а ее дочери от первого брака — недвижимость в Подмосковье. Также он ежемесячно присылал 250 тысяч рублей на содержание их общего сына Анастаса. Сейчас старший наследник звезды работает в итальянской металлургической компании, дочь Дарья преподает вокал, а младший учится в архитектурном колледже.
# Шоу-бизнес Агурбаш Анжелика
По материалам: z-aya

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