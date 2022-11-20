. Британцев взбесил внешний вид Зеленского на встрече с Сунаком

Вадим Карасев

Читатели Telegraph негативно отреагировали на внешний вид Зеленского на встрече с Сунаком

Читатели британской газеты The Telegraph негативно отреагировали на внешний вид и поведение президента Украины Владимира Зеленского во время официальной встречи с недавно избранным премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Комментарии пользователей доступны в Twitter-аккаунте издания.

«Зеленский постоянно ходит в спортивном костюме, потому что качается, и поэтому у него нет времени переодеться в официальный костюм?! Или это его ностальгия по лихим девяностым на Украине?» — написал один из пользователей.

Также британцев взбесил факт поездки самого Сунака в Украину и то, что правительство страны до сих пор не отчиталось за трату средств, выделенных на поддержку Киева. «Позорище. Когда мы наконец увидим отчет за наши налоги, которые Великобритания потратила впустую на Украину?» — написал пользователь jamiestephen43.

Ранее обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что президент Украины Владимир Зеленский осуществляет манипуляции над США. Он рассказал, что Зеленский заставляет США принимать решения, противоречащие интересам Вашингтона. «Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский <...> заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов», — призвал он.