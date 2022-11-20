Бывший премьер Японии Мори разнес Зеленского за страдания украинцев
Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский заставил страдать многих своих сограждан. Экс-глава японского правительства не понимает, почему мировое сообщество критикует президента России Владимира Путина.
Мори считает, что нынешний украинский кризис мог бы помочь урегулировать лишь Синдзо Абэ, которого убили летом нынешнего года, а нынешний премьер Фумио Кисида "односторонне склоняется в сторону США". Кстати, будучи премьером (в 2000-х годах), Мори участвовал в укреплении двусторонних связей с Россией, ведя переговоры с Путиным. Даже уйдя в отставку порядка десяти лет назад, он встречался с российским президентом в качестве специального посланника тогдашнего премьер-министра Синдзо Абэ.
Бывший премьер раскритиковал японские СМИ, считая, что их “односторонние” репортажи о российской спецоперации на Украине создают впечатление, что журналисты “полагаются только на репортажи из Европы и Соединенных Штатов”. Он также считает, что Москва действительно может нанести ядерный удар, если сложившаяся сегодня ситуация не разрешится: "Путину нужно сохранять лицо". Мори указал, что приветствовал возможное вступление России в Североатлантический альянс, однако Путин сказал ему, что едва ли это допустит Вашингтон.