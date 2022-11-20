. Бывший премьер Японии Мори разнес Зеленского за страдания украинцев

Вадим Карасев

Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский заставил страдать многих своих сограждан. Экс-глава японского правительства не понимает, почему мировое сообщество критикует президента России Владимира Путина.

"Я не совсем понимаю, почему критикуют только президента Путина, в то время как господина Зеленского не призывают к ответу. Господин Зеленский заставил страдать многих украинцев".

Мори считает, что нынешний украинский кризис мог бы помочь урегулировать лишь Синдзо Абэ, которого убили летом нынешнего года, а нынешний премьер Фумио Кисида "односторонне склоняется в сторону США". Кстати, будучи премьером (в 2000-х годах), Мори участвовал в укреплении двусторонних связей с Россией, ведя переговоры с Путиным. Даже уйдя в отставку порядка десяти лет назад, он встречался с российским президентом в качестве специального посланника тогдашнего премьер-министра Синдзо Абэ.

Бывший премьер раскритиковал японские СМИ, считая, что их “односторонние” репортажи о российской спецоперации на Украине создают впечатление, что журналисты “полагаются только на репортажи из Европы и Соединенных Штатов”. Он также считает, что Москва действительно может нанести ядерный удар, если сложившаяся сегодня ситуация не разрешится: "Путину нужно сохранять лицо". Мори указал, что приветствовал возможное вступление России в Североатлантический альянс, однако Путин сказал ему, что едва ли это допустит Вашингтон.