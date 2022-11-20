. Число подписчиков Трампа в Twitter выросло до 25 миллионов за несколько часов

Вадим Карасев

Аккаунт экс-президента США Трампа набрал 25 млн подписчиков за 7 часов после разблокировки

Число подписчиков экс-президента США Дональда Трампа в Twitter резко растет. Об этом сообщает Euronews.

За семь часов после разблокировки аккаунт бывшего главы государства набрал 25 миллионов фолловеров.

Ранее социальная сеть Twitter разблокировала аккаунт Трампа. Число подписчиков уже тогда превысило два миллиона, из которых 1,3 миллиона человек подписались на страницу политика в течение 40 минут. К моменту бессрочной заморозки, произошедшей 8 января 2021 года, у страницы @realDonaldTrump было около 90 миллионов подписчиков.

20 ноября американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что восстановит аккаунт Трампа в Twitter после опроса в соцсети, в котором приняли участие более 15 миллионов пользователей — 51,8 процента высказались за восстановление, а 48,2 процента — против. При этом сам политик заявил, что не собирается возвращаться в Twitter.

Аккаунт Трампа в Twitter бессрочно заблокировали 8 января 2021 года. Экс-глава государства также потерял право высказываться на ряде крупных площадок. Такое решение приняли после беспорядков, устроенных сторонниками республиканца в Капитолии. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.