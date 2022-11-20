. ЧП: Взрыв газа унес человеческие жизни
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЧП: Взрыв газа унес человеческие жизни

ЧП: Взрыв газа унес человеческие жизни
Взорвался многоквартирный дом на Сахалине. На Сахалине, в поселке Тымовское, в пятиэтажном доме взорвался газ. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о семерых погибших, среди которых трое детей. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко. До приезда спасателей жители дома начали сами разгребать завалы. По их словам, накануне они все слышали запах газа. На месте трагедии работает служба МЧС, также власти подключили кинологов и психологов. Под завалами плит могут находиться жильцы дома. На данный момент идет поиск еще троих людей, судьба которых неизвестна. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать неправильное хранение и эксплуатация газовых баллонов. На месте обрушенного дома работают три бригады скорой помощи, команда реаниматологов. Дополнительно был направлен вертолет с 26 спасателями. В ходе проведения работ, один сотрудник МЧС пострадал, его унесли на носилках для оказания медицинской помощи. В СК было заведено два уголовных дела: взрыв газа и обрушение дома. Власти Сахалинской области обеспечат новым жильем всех пострадавших при обрушении пятиэтажки. На данный момент организованы пункты временного размещения. Там есть горячее питание, спальные места, вода и другие необходимые вещи, сообщает «112». Число жертв продолжает увеличиваться. Стало известно, что еще один ребенок найдет погибшим. В Сети появился предварительный список жертв ЧП. Погибшие:

Юрьев В.В 47 г.



Юрьева Е.С. 52 г.

Пострадавшие:

Бутковская С.П. 47 г.



Спиваков С.Ю. 75 г.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

Последние новости

Православные верующие 21 ноября отмечают день ангела Михаила
Православные верующие 21 ноября отмечают день ангела Михаила
В США проверят работу Верховного суда из-за утечки данных
В США проверят работу Верховного суда из-за утечки данных
Никита Пресняков вышел на связь из Америки
Никита Пресняков вышел на связь из Америки
ЧП: Взрыв газа унес человеческие жизни
ЧП: Взрыв газа унес человеческие жизни
Роза Сябитова рассказала об ориентации Брэда Питта
Роза Сябитова рассказала об ориентации Брэда Питта
Определено место России в мировом рейтинге годовой инфляции
Определено место России в мировом рейтинге годовой инфляции
Когда попыталась повторить финт из интернета
Когда попыталась повторить финт из интернета
Завод "Сибсталь МК" отметил день рождения, пригласив на праздник стриптизерш (фото + 2 видео)
Завод "Сибсталь МК" отметил день рождения, пригласив на
В ДНР рассказали о тенденции к стандартизации топлива в армии
В ДНР рассказали о тенденции к стандартизации топлива в армии
Twitter разблокировал аккаунт Трампа
Twitter разблокировал аккаунт Трампа
Израиль может лишить десятки тысяч российских евреев права на репатриацию
Израиль может лишить десятки тысяч российских евреев права на
В России 20 ноября 2022 года празднуют Всемирный день ребёнка и явление одной из икон Богородицы
В России 20 ноября 2022 года празднуют Всемирный день ребёнка и

Топ на сегодня

В России предрекли мировой экономике период «идеального шторма»
В России предрекли мировой экономике период «идеального шторма»
НАТО обвинило ВКС России в "опасных маневрах" во время учений в Балтийском море
НАТО обвинило ВКС России в "опасных маневрах" во время
Во Франции призвали прекратить поддержку Зеленского
Во Франции призвали прекратить поддержку Зеленского
В Великобритании предупредили о «наиболее серьезной» угрозе от Ирана и России
В Великобритании предупредили о «наиболее серьезной» угрозе от Ирана
Услуги доски объявлений «Смарт Маркет Онлайн»
Услуги доски объявлений «Смарт Маркет Онлайн»

Еще по теме

Число погибших при взрыве газа на Сахалине возросло до 9
На месте ЧП с домом на Сахалине создали оперативный штаб
В Москве из-за взрыва газа обрушился подъезд дома
Жертвой взрывов в Волгограде стал один человек