. ЧП: Взрыв газа унес человеческие жизни

Взорвался многоквартирный дом на Сахалине. На Сахалине, в поселке Тымовское, в пятиэтажном доме взорвался газ. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о семерых погибших, среди которых трое детей. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко. До приезда спасателей жители дома начали сами разгребать завалы. По их словам, накануне они все слышали запах газа. На месте трагедии работает служба МЧС, также власти подключили кинологов и психологов. Под завалами плит могут находиться жильцы дома. На данный момент идет поиск еще троих людей, судьба которых неизвестна. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать неправильное хранение и эксплуатация газовых баллонов. На месте обрушенного дома работают три бригады скорой помощи, команда реаниматологов. Дополнительно был направлен вертолет с 26 спасателями. В ходе проведения работ, один сотрудник МЧС пострадал, его унесли на носилках для оказания медицинской помощи. В СК было заведено два уголовных дела: взрыв газа и обрушение дома. Власти Сахалинской области обеспечат новым жильем всех пострадавших при обрушении пятиэтажки. На данный момент организованы пункты временного размещения. Там есть горячее питание, спальные места, вода и другие необходимые вещи, сообщает «112». Число жертв продолжает увеличиваться. Стало известно, что еще один ребенок найдет погибшим. В Сети появился предварительный список жертв ЧП. Погибшие:Юрьев В.В 47 г.Юрьева Е.С. 52 г.Пострадавшие:Бутковская С.П. 47 г.Спиваков С.Ю. 75 г.