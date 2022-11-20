. Что сулит каждому знаку зодиака китайский гороскоп на декабрь 2022 года

Китайская астрология всегда считалась очень точной. По своему знаку восточного гороскопа можно узнать, что нас ждет в ближайшее время, и подготовиться к неожиданностям. Астролог Бацзы (системы предсказаний — прим. ред.) Елена Егорова расскажет о перспективах декабря 2022 года. Читайте китайский гороскоп для своего знака.

Китайский гороскоп на декабрь 2022 года

Крыса

Начало зимы принесет много хлопот как в семье, так и в плане работы. Однако Крысам удастся преуспеть во всех начинаниях. Важно успеть закрыть кредиты и отдать долги до наступления Нового года. Тогда вы сможете в полной мере насладиться праздниками и общением с близкими людьми.





Бык

Очень скоро рожденные в год Быка почувствуют, что их карьера претерпевает изменения в самом лучшем смысле этого слова. Владельцы бизнеса выйдут на более крупный рынок, а те, кто работают по найму, получат повышение.

Тигр

Тигры весь предстоящий месяц проживут на эмоциях. Чтобы разрядить обстановку и дать правильный выход напряжению, рекомендуется заняться физическими упражнениями или же начать ремонт. Если займете и голову, и руки, будет еще лучше. В противном случае высоки риски неприятных разногласий в семье.

Кролик

В декабре вы можете лишиться чего-то для вас привычного, что создавало либо физический, либо психологический комфорт. Ну что ж, пора развивать в себе недостающие качества, возможности, стойкость и смелость, умение противостоять трудностям и вызовам судьбы.

Дракон

Многие люди, родившиеся в год Дракона, могут с головой уйти в какое-то дело, которое занимает все их мысли. Для этого они будут вынуждены абстрагироваться от общения даже с самыми близкими. Также возможно получение важных новостей или же вам откроется какая-то тайна.





Змея

Стоит по максимуму использовать этот благоприятный период, чтобы наладить отношения с людьми, обрести новые знания и полезные навыки. Вы сможете получить большую сумму денег, если воспользуетесь подвернувшимся шансом. Будет много общения и перемещений.

Лошадь

Представители знака могут надеяться на значительные подвижки в каком-то важном для них деле. К примеру, придет радостное известие о том, что ваша заявка или проект одобрены, или вы получили гранд. Можно заниматься оформлением любых бумаг, заключать сделки.

Коза

В декабре 2022 года китайский гороскоп рекомендует вам позаботиться о самочувствии. Прислушивайтесь к себе и уделяйте время оздоровительным практикам. Больших успехов можно достичь в сферах интеллектуальной и творческой деятельности.

Обезьяна

Декабрь для Обезьян будет месяцем высоких скоростей. Все надо успеть, все предусмотреть, всем купить подарки. Также может возникнуть необходимость обращения в высокие инстанции. Некоторые Обезьяны поменяют прописку.

Петух

Успех ждет тех представителей знака, которые будут жить в ритме с окружающими. Не пытайтесь сделать что-либо скорее или же увильнуть от обязанностей. Будьте учтивы с людьми, побольше внимания уделяйте детям и старикам, потому что иначе они будут чувствовать себя покинутыми.





Собака

У вас может сложиться ситуация, когда вы будете вынуждены попрощаться с какой-то суммой денег, которую откладывали на праздники. Потому не стоит сейчас инвестировать или просто давать взаймы. Если представится возможность, обязательно отправляйтесь в деловую поездку.

Свинья

Месяц, полный сюрпризов и приятных мелочей. Не обращайте внимание, если кто-то плетет сплетни за вашей спиной — лучше сосредоточьтесь на важных вещах. Декабрь подарит массу возможностей, а вам предстоит только выбрать, какими из них воспользоваться.