. Данила Козловский не мужик, заявил Прилепин

Актер Данила Козловский разозлил политика. Политический и общественный деятель Захар Прилепин неоднократно критиковал российских звезд, которые выступают против действий России на мировой арене. На этот раз писатель прошелся не только по ним. 47-летний писатель и общественный деятель Захар Прилепин поделился своим видением современных изменений в обществе. По его словам, нынешняя политическая обстановка позволила россиянам открыть глаза на многие нюансы и изменить свои приоритеты. «Если бы не все эти катастрофические события, в России так и думали бы, что образец мужчины — это, скажем, Данила Козловский, а не мужики из ЧВК «Вагнер», — написал он. Отметил Прилепин и других отечественных звезд-беглецов. «Макаревич так и был бы отцом русского рока, люди так и думали бы, что современные поэты — это Моргенштерн* (признан иноагентом по решению Минюста РФ от 06.05.2022) и Ая Астахова. Даня Милохин так бы и рекламировал крупнейший банк, а огромное лицо Дудя* (признан иноагентом по решению Минюста от 15.04.2022), как символ успеха и знания о сути вещей, высилось бы над всеми в Шереметьево».Писатель также обратил внимание на позицию коллег, от которых не ожидал как такого мужества и всесторонней поддержки, так и наоборот — трусости. «Мы бы, кстати, не узнали, что актриса Полина Агуреева — хоть и девочка, а по характеру мужик, а режиссер Вырыпаев — хоть и мальчик, а по характеру хуже, чем баба, и даже не поверили бы про Медведева, что это жесткий парень, который весело формулирует важные вещи. А половина списка «Форбс» так и торчали бы в России, делая вид, что они лучшие люди державы». Ранее Прилепин уже делился с подписчиками блога позицией в отношении Ивана Урганта. По словам Захара, 44-летний ведущий заслуженно получил порцию негатива от общества. «Мне важен ответ Урганта на вопрос: размещал ли он в своем блоге в соцсети клип того музыканта из «Бумбокса», где мочатся на русские танки, где показывают русские трупы и обещают всем русским отстрелить башку. Если он реально это выкладывал, то пусть в Россию не возвращается. Если это имеет отношение к Ивану, пусть он идет к черту, потому что у меня там товарищи, они мертвые лежат, они погибли, понимаете… И не может телеведущий Российской Федерации, который на экране перед нами маячит, такие клипы выкладывать никогда — ни в России, ни в любой другой стране мира», — сказал он в одном из интервью.