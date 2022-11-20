. День 20 ноября в истории

День работника транспорта.

Профессиональный праздник, установленный приказом министерства транспорта РФ от 10 августа 2020 года.

20 ноября 1809 года император Александр I учредил первый в нашей стране единый государственный орган в сфере транспорта — Управление водяными и сухопутными сообщениями и Корпус инженеров путей сообщения.

В настоящее время в России насчитывается свыше 400 отраслей производственной и непроизводственной сферы, практически каждая из которых сопряжена с работой транспортников. В этой сфере заняты более 4 миллионов человек.

Всемирный день ребёнка.

Памятная дата ООН, посвященная деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире, была установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 1954 году.

По статистике, дети составляют примерно 20-25% населения в каждой стране. В 1959 году Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребёнка, а спустя 30 лет, в 1989 году, Конвенцию о правах ребёнка — первый и основной международный документ, в котором права детей рассматриваются на уровне международного права.

Традиционно во Всемирный день ребёнка проводятся благотворительные акции, выручка от которых идет на поддержку детских фондов, больниц и детских домов.

В России 2018-2027 годы указом главы государства объявлены Десятилетием детства.

День индустриализации Африки.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 1989 году.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспорт­ных происшествий.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2005 году по инициативе британской благотворительной организации «RoadPeace», которая оказывает помощь людям, пострадавшим в результате ДТП. Отмечается в третье воскресенье ноября.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в дорожно-транспортных авариях погибают около 1,25 миллиона человек. От 20 до 50 миллионов получают травмы, многие из которых приводят к инвалидности.

В России с 2000 года произошло свыше 3 миллионов ДТП, в которых погибли около 500 тысяч человек, еще более 4 миллионов — были ранены.

16 лет назад (2006) в соответствии с указом Президента РФ была создана Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

В корпорацию вошли все крупные самолетостроительные предприятия и конструкторские бюро России, позднее под управление ОАК были переданы ещё ряд авиационных ремонтных заводов.

Сегодня это один из крупнейших в мире разработчиков и производителей пассажирских, транспортных, оперативно-тактических, стратегических и специальных самолетов. ОАК выпускает воздушные суда таких всемирно известных брендов, как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як» и «Бериев», а также новые — Superjet 100 и МС-21.

24 года назад (1998) на околоземной орбите началось строительство Международной космической станции (МКС).

В этот день с космодрома Байконур с помощью российской ракеты-носителя «Протон-К» был выведен первый модуль станции — российский функциональный грузовой блок «Заря».

МКС — крупнейший международный научно-технический проект, участниками которого являются 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Франция, Испания, Германия, Швеция и Швейцария.

Первый постоянный экипаж (Уильям Шепард, Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев) прибыл на станцию 2 ноября 2000 года. За 24 года на МКС отработали более 50 экспедиций, на станции побывали свыше 300 человек из 18 стран мира.

37 лет назад (1985) был открыт Горьковский (ныне Нижегородский) метрополитен.

Постановление о строительстве метрополитена в г. Горьком (ныне Нижний Новгород) было принято Советом министров СССР в июле 1977 года, а в декабре было начато строительство.

20 ноября 1985 года была введена в эксплуатацию первая линия Горьковского метрополитена протяженностью 7,8 километров. Она соединяла станции «Мо­сковская» и «Пролетарская».

Сегодня Нижегородский метрополитен состоит из двух линий — Автозаводской и Сормовско-Мещерской. На них расположены 15 станций. Ежедневно им пользуются порядка 115 тысяч человек.

69 лет назад (1953) было принято постановление о строительстве первого в мире атомного ледокола «Ленин».

Он стал первым в мире судном гражданского назначения с ядерной силовой установкой.

Проект ледокола был разработан в ЦКБ-15 (ныне Центральным конструкторским бюро «Айсберг»). Главным конструктором был Василий Неганов, атомная установка спроектирована под руководством Игоря Африкантова.

Ледокол «Ленин» был заложен 25 августа 1956 года на судостроительном заводе им. А. Марти в Ленинграде.

Длина атомного ледокола, водоизмещением 16 тысяч тонн, составляла 134 метров, ширина — 27,6 метров. Корпус судна был изготовлен из специальной стали, которая была разработана в институте «Прометей». 5 декабря 1957 года ледокол был спущен на воду. Он проработал 30 лет, пройдя за это время 654,4 тысячи морских миль, из них 563,6 тысячи — во льдах. Атомоход провел через арктические льды около 4 тысяч транспортных судов.

В 2009 году в поставленном на вечную стоянку у причала морского вокзала Мурманска ледоколе «Ленин» был открыт музей Арктики и освоения Северного морского пути.

81 год назад (1941) в блокадном Ленинграде продоволь­ственная норма снижена до минимального уровня.

В июле 1941 года для того чтобы обеспечить бесперебойное довольствие войск и снабжение горожан продуктами в Ленинграде была введена карточная система. Норма составляла 800 граммов хлеба в день. С началом осени они были снижены: по 600 граммов — рабочим и инженерно-техническим работникам, по 400 граммов — служащим, по 300 граммов — детям и иждивенцам.

Нормы несколько раз снижались. Самая минимальная действовала с 20 ноября по 25 декабря 1941 года: 250 граммов хлеба в день для рабочих и 125 граммов — для служащих, иждивен­цев и детей.

222 года назад (1800) в Санкт-Петербурге был освящен Михай­ловский замок.

Указ о его строительстве был издан в первый месяц царствования Павла I, в ноябре 1796 года: «для постоянного государева проживания строить с поспешанием новый неприступный дворец-замок. Стоять ему на месте обветшалого Летнего дома». В марте 1797 года состоялась церемония закладки замка.

Общий замысел создания и первые эскизы здания принадлежат самому императору. Автором проекта стал архитектор Василий Баженов, а строительство осуществлялось под руководством архитектора Винченцо Бренны, который не только переработал первоначальный проект, но и создал художественную отделку интерьеров замка.

20 ноября 1800 года он был торжественно освящен, но работы по его внутреннему убранству продолжались до марта 1801 года.

Михайловский замок был императорской резиденцией всего лишь 40 дней. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года Павел I, став жертвой дворцового переворота, был убит в своей спальне. После смерти императора, в парадных покоях замка расположились разные ведомственные учреждения, а часть — были розданы под жилые квартиры.

В начале 1820-х годов здание было передано Главному Инженерному училищу, и замок получил новое название - Инженерный. Впоследствии здесь располагались различные военные учреждения.

В 1991 году Михайловский (Инженерный) замок вошел в состав архитектурного комплекса Государственного Русского музея. В настоящее время в его залах располагаются постоянные экспозиции музея.

77 лет назад (1945) в Международном военном трибунале начался Нюрнбергский процесс.

Перед судом предстала почти вся правящая верхушка фашистской Германии — высшие военные и государственные деятели, дипломаты, крупные банкиры и промышленники.

Обвинения были разделены на три группы. Первая — преступления против мира. Подсудимые обвинялись в непосредственном участии в подготовке агрессии, которая нарушала международные договорённости и соглашения. Вторая — обвинения в военных преступлениях. Это убийства военнопленных, многочисленные нарушения прав граждан на оккупированных территориях, бессмысленное разрушения населённых пунктов и отправка людей на принудительную работу в Германию. В третьей группе были преступления против человечности. В неё вошли факты уничтожения славянских и других народов, создание тайных пунктов для уничтожения мирных людей и др.

В ходе Нюрнбергского процесса, который продолжался почти 11 месяцев, состоялось более 400 открытых судебных заседаний, было допрошено 116 свидетелей, рассмотрено свыше 300 тысяч письменных показаний и около 3 тысяч документов, включая фото- и кинообвинения. Процесс освещали около 250 журналистов из разных стран.

С 30 сентября по 1 октября 1946 года проходило оглашение приговора. Международный военный трибунал признал практически всех подсудимых виновными в осуществлении заговора с целью подготовки и ведения агрессивных войн, а также в совершении бесчисленных военных преступлений и тягчайших злодеяний против человечности.

К смертной казни были приговорены 12 нацистских преступников: Геринг, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхель, Заукель, Йодль, Зейсс-Инкварт, Борман (заочно). Остальные получили различные сроки тюремного заключения. 16 октября 1946 года приговор был приведен в исполнение.