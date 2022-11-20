. День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником
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День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником

День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником

Бухгалтеры ежегодно несколько раз в год отмечают свой праздник. Но самый большой из них выпадает на последний осенний месяц. 21 ноября 2022 года поздравить родных, близких и коллег можно красивыми стихотворными поздравлениями, которые, несомненно, поднимут им настроение.

Красивые поздравления с Днем бухгалтера, 21 ноября

Чтобы поздравить бухгалтеров с их профессиональным праздником, можно преподнести им небольшие сувениры, подарить букет цветов. Это поднимет им настроение, зарядит положительной энергией. Если нет возможности покупать подарки, можно обойтись красивыми поздравлениями в стихотворной форме или в прозе. Пожелания можно отправить по телефону, электронной мачте, при помощи обычных писем или телеграмм.

****

21 ноября отмечает вся страна
День российских бухгалтеров.
Пожелать хотим от души,
Не скупиться на гроши
Деньги вовремя давать
И ни в чем не потакать.
Пусть удача ходит рядом,
Помогает пусть успех
И в делах, в семейной жизни
Будет круче чем у всех.


****

Осень в гости к нам пришла
Праздников много принесла
Среди них день – бухгалтеров.
От души спешим поздравить
Счастья много пожелать,
Чтобы в жизни было сладко
Никогда не унывать.

****

Дымится уж клавиатура,
Летят платежки над столом,
Вы не приемлете халтуры,
В погоне мчась за мастерством.
Вам в День бухгалтера желаю
Достичь в профессии высот.
Пускай любовь Вас вдохновляет,
И сердце радостно поет!


****

Бумаги, цифры, отчеты, графы,
Налоги, взносы, зарплаты, штрафы…
Бухгалтер помнит, поймет, найдет
Любую ошибку и недочет.
С бухгалтерским праздником вас поздравляем,
Зрения острого и терпенья желаем.
Пусть никогда не болит поясница,
Пусть долгий отпуск сегодня приснится

****

В День бухгалтера Вы так прекрасны,
Отдохните сегодня от дел!
Эти цифры, бумаги – ужасны,
Пусть на ключ их запрет финотдел!
Вы – бухгалтер! Все сказано этим!
Пьем сегодня за счастье! За Вас!
Но счастливее Вы всех на свете,
Если сходится сложный баланс!
Вам желаем достойной зарплаты,
Начисляйте такую и нам!
Вот как станем все вместе богаты –
Будет Вам Ваш баланс пополам!

История праздника День бухгалтера


День Бухгалтера, один из самых красивых и необычных праздников. Его отмечают специалисты, которые имеют дело с деньгами. У всех современных профессий есть свой праздник. Но вот День бухгалтера имеет несколько дней на праздничном календаре. Ровно 22 года назад был подписан закон о бухгалтерском учете. Решили в этот день отмечать в Российской Федерации День бухгалтера.

21 ноября стали считать официальным праздничным днём для бухгалтеров. 16 ноября в Москве приняли о том, что будут отмечать свой праздничный день специалисты в области бухгалтерского учета.

Если пересмотреть разные источники, то День бухгалтера отмечают и 28, и 25 ноября. 10 числа последнего осеннего месяца отмечают Международный день бухгалтеров.

Много лет назад в Венеции один профессор написал книгу об информатике, пропорциях и бухгалтерском деле. Поэтому этот праздник приурочили именно к этому дню. Поздравить дорогих сердцу бухгалтеров с их праздником можно благодаря поздравлениям. Красиво будет и необычно сделать флешмоб и записать видео с поздравлениями.


****

21 ноября празднует вся страна
День бухгалтера отмечают
И удачу пожелают.
Пусть в делах будет успех
В жизни счастье, жить без бед
Улыбаются пусть люди
Пусть веселые ходят по всюду.
День Бухгалтера у Вас
Поздравляем Все мы Вас.

****

Калькулятор всё стучит,
А бухгалтер всё не спит
Дома делает работу,
Подгоняет все отчеты.
Чтобы вовремя проснуться
И зарплату всем отдать.
Не проста у них задача.
Цифры сводить, всё писать.
Так позвольте отлучиться
Поздравления принять.
Пожелаем мы успеха
Все отчеты по сдавать
И ложиться пораньше спать.
Пусть исполняться мечты,
Будет в жизни много доброты,
Пусть Вас все уважают
И морально помогают.
Мы желаем вам удачи,
Счастья и большой любви.


****

Легко всегда ты сводишь годовой отчёт,
Баланс финансовый с тобой, как на ладони.
Тебе хвала огромная, большой почёт,
Ведь маг ты, чародей в валютной зоне.

Прими, бухгалтер, благодарность нашу,
Пусть каждый день твой озаряет свет.
Твой дом пусть будет полной чашей,
Во всех делах наступит пусть расцвет.

Детей послушных также мы желаем,
Сговорчивых и понимающих вокруг людей.
Бухгалтер, дорогой наш, поздравляем,
Люби, будь счастлив, улыбайся, богатей.

****

Нам жизнь давно дает понять:
Финансы надо уважать!
А значит, в этот день прекрасный
Мы поздравляем не напрасно!

Желаем счастья и везенья,
В работе — нужного терпенья,
В семье — взаимной доброты,
Тепла, поддержки, красоты!

Чтоб деньги на счету водились,
А документы все сходились,
Карьера в гору возрастала
И личной жизни не мешала!


****

Цифрами ты так легко управляешь,
Сложишь, разделишь и всё подсчитаешь.
Будет порядок в отчётности строгий,
Это под силу, бесспорно, немногим.

Пусть же начальство оценит работу
И непременно проявит заботу —
Чтоб день бухгалтера встретить без грусти,
Выпишет премию, в отпуск отпустит.

Чтобы праздник удался на славу, можно пригласить своих знакомых коллег отметить день бухгалтера. Можно отпраздновать в офисе, или же отправиться в ресторан, кафе, караоке-клуб. Данный праздник принесёт удачу и счастья специалистам, у которых 21 ноября праздник.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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