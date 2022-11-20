. День бухгалтера 21 ноября 2022 года: поздравления и открытки с праздником

Бухгалтеры ежегодно несколько раз в год отмечают свой праздник. Но самый большой из них выпадает на последний осенний месяц. 21 ноября 2022 года поздравить родных, близких и коллег можно красивыми стихотворными поздравлениями, которые, несомненно, поднимут им настроение.

Красивые поздравления с Днем бухгалтера, 21 ноября

Чтобы поздравить бухгалтеров с их профессиональным праздником, можно преподнести им небольшие сувениры, подарить букет цветов. Это поднимет им настроение, зарядит положительной энергией. Если нет возможности покупать подарки, можно обойтись красивыми поздравлениями в стихотворной форме или в прозе. Пожелания можно отправить по телефону, электронной мачте, при помощи обычных писем или телеграмм.

**** 21 ноября отмечает вся страна

День российских бухгалтеров.

Пожелать хотим от души,

Не скупиться на гроши

Деньги вовремя давать

И ни в чем не потакать.

Пусть удача ходит рядом,

Помогает пусть успех

И в делах, в семейной жизни

Будет круче чем у всех.





**** Осень в гости к нам пришла

Праздников много принесла

Среди них день – бухгалтеров.

От души спешим поздравить

Счастья много пожелать,

Чтобы в жизни было сладко

Никогда не унывать. **** Дымится уж клавиатура,

Летят платежки над столом,

Вы не приемлете халтуры,

В погоне мчась за мастерством.

Вам в День бухгалтера желаю

Достичь в профессии высот.

Пускай любовь Вас вдохновляет,

И сердце радостно поет!





**** Бумаги, цифры, отчеты, графы,

Налоги, взносы, зарплаты, штрафы…

Бухгалтер помнит, поймет, найдет

Любую ошибку и недочет.

С бухгалтерским праздником вас поздравляем,

Зрения острого и терпенья желаем.

Пусть никогда не болит поясница,

Пусть долгий отпуск сегодня приснится **** В День бухгалтера Вы так прекрасны,

Отдохните сегодня от дел!

Эти цифры, бумаги – ужасны,

Пусть на ключ их запрет финотдел!

Вы – бухгалтер! Все сказано этим!

Пьем сегодня за счастье! За Вас!

Но счастливее Вы всех на свете,

Если сходится сложный баланс!

Вам желаем достойной зарплаты,

Начисляйте такую и нам!

Вот как станем все вместе богаты –

Будет Вам Ваш баланс пополам!

История праздника День бухгалтера





День Бухгалтера, один из самых красивых и необычных праздников. Его отмечают специалисты, которые имеют дело с деньгами. У всех современных профессий есть свой праздник. Но вот День бухгалтера имеет несколько дней на праздничном календаре. Ровно 22 года назад был подписан закон о бухгалтерском учете. Решили в этот день отмечать в Российской Федерации День бухгалтера.

21 ноября стали считать официальным праздничным днём для бухгалтеров. 16 ноября в Москве приняли о том, что будут отмечать свой праздничный день специалисты в области бухгалтерского учета.

Если пересмотреть разные источники, то День бухгалтера отмечают и 28, и 25 ноября. 10 числа последнего осеннего месяца отмечают Международный день бухгалтеров.

Много лет назад в Венеции один профессор написал книгу об информатике, пропорциях и бухгалтерском деле. Поэтому этот праздник приурочили именно к этому дню. Поздравить дорогих сердцу бухгалтеров с их праздником можно благодаря поздравлениям. Красиво будет и необычно сделать флешмоб и записать видео с поздравлениями.





**** 21 ноября празднует вся страна

День бухгалтера отмечают

И удачу пожелают.

Пусть в делах будет успех

В жизни счастье, жить без бед

Улыбаются пусть люди

Пусть веселые ходят по всюду.

День Бухгалтера у Вас

Поздравляем Все мы Вас. **** Калькулятор всё стучит,

А бухгалтер всё не спит

Дома делает работу,

Подгоняет все отчеты.

Чтобы вовремя проснуться

И зарплату всем отдать.

Не проста у них задача.

Цифры сводить, всё писать.

Так позвольте отлучиться

Поздравления принять.

Пожелаем мы успеха

Все отчеты по сдавать

И ложиться пораньше спать.

Пусть исполняться мечты,

Будет в жизни много доброты,

Пусть Вас все уважают

И морально помогают.

Мы желаем вам удачи,

Счастья и большой любви.





**** Легко всегда ты сводишь годовой отчёт,

Баланс финансовый с тобой, как на ладони.

Тебе хвала огромная, большой почёт,

Ведь маг ты, чародей в валютной зоне. Прими, бухгалтер, благодарность нашу,

Пусть каждый день твой озаряет свет.

Твой дом пусть будет полной чашей,

Во всех делах наступит пусть расцвет. Детей послушных также мы желаем,

Сговорчивых и понимающих вокруг людей.

Бухгалтер, дорогой наш, поздравляем,

Люби, будь счастлив, улыбайся, богатей. **** Нам жизнь давно дает понять:

Финансы надо уважать!

А значит, в этот день прекрасный

Мы поздравляем не напрасно! Желаем счастья и везенья,

В работе — нужного терпенья,

В семье — взаимной доброты,

Тепла, поддержки, красоты! Чтоб деньги на счету водились,

А документы все сходились,

Карьера в гору возрастала

И личной жизни не мешала!





**** Цифрами ты так легко управляешь,

Сложишь, разделишь и всё подсчитаешь.

Будет порядок в отчётности строгий,

Это под силу, бесспорно, немногим. Пусть же начальство оценит работу

И непременно проявит заботу —

Чтоб день бухгалтера встретить без грусти,

Выпишет премию, в отпуск отпустит.

Чтобы праздник удался на славу, можно пригласить своих знакомых коллег отметить день бухгалтера. Можно отпраздновать в офисе, или же отправиться в ресторан, кафе, караоке-клуб. Данный праздник принесёт удачу и счастья специалистам, у которых 21 ноября праздник.