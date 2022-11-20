. Дмитрий Медведев намекнул на возвращение Киева в состав России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, реагируя на высказывания некоторых представителей властей Украины о «возвращении» Крыма, назвал Киев «русским городом» и намекнул на то, что Москва имеет основания считать его своим. Соответствующую запись он сделал в своем Telegram-канале.

Медведев пояснил, что «иногда на заявления врага нужно отвечать не только дипломатически или как-то иносказательно», после чего затронул тему «возвращения» Украиной полуострова, который входил в состав республики после распада СССР и до 2014 года.

Тех, кто говорит о «возвращении» Крыма, зампред Совбеза назвал «разными тараканами», которые таким образом хотят «подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они еще очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи». В качестве сравнения он привел героя пьесы «знаменитого киевлянина» Михаила Булгакова «Бег» — «таракана-фаворита Янычара».

Далее Медведев решил напомнить украинским властям «непреложные факты»:

«1. Киев — столица Древней Руси.

2. Киев — крупный малороссийский город в составе Российской империи.

3. Киев — республиканская столица в составе СССР.

И наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски».

«Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать…» — резюмировал политик.



Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил в интервью Sky News, что армия страны будет в Крыму к декабрю, а военные действия закончатся весной 2023 года. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что военная кампания по «возвращению» Крыма в состав республики готовится, однако сроки, озвученные Гавриловым, посчитал нереалистичными.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по результатам референдума при почти 100%-ной поддержке местного населения. С тех пор регион стал полноправным субъектом Федерации, была приведена в порядок его инфраструктура, построен Крымский мост, который связал полуостров с материковой частью России. Украина не признала итоги плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Как писала «Парламентская газета», президент России Владимир Путин в феврале, незадолго до начала специальной военной операции на Украине, заявил, что Крым является суверенной территорией России, вопрос по которой закрыт.