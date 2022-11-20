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Двое российских подростков залезли на крышу чужого авто ради спасения от собаки

Двое российских подростков залезли на крышу чужого авто ради спасения от собакиВ Екатеринбурге двое 13-летних подростков залезли на крышу автомобиля, спасаясь от собаки

В Екатеринбурге двое 13-летних подростков залезли на крышу чужого автомобиля и не хотели спускаться. Об этом сообщает E1.RU.

По информации издания, в субботу, 19 ноября, местные жители заметили мальчиков недалеко от продуктового магазина. Они сидели на крыше авто и отказывались уходить. Тогда сотрудник магазина помог одному из них слезть, а другие граждане отнесли его в торговое помещение. Второй подросток смог выбраться сам и проследовал за другом.

На место инцидента вызвали скорую помощь и полицейских. Выяснилось, что на школьников напала агрессивная бродячая собака. Она покусала одного из мальчиков, после чего они решили спастись на крыше машины.

Отмечается, что несовершеннолетние не употребляли запрещенных веществ и не состоят на учете. Служба по делам несовершеннолетних продолжает проверку по факту произошедшего. Информация о судьбе животного неизвестна.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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