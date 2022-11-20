. Главный педиатр Москвы объяснил, почему важно украсить столицу к Новому году
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Главный педиатр Москвы объяснил, почему важно украсить столицу к Новому году

Главный педиатр Москвы объяснил, почему важно украсить столицу к Новому году

Вопрос празднования Нового года в нынешней ситуации остается непростым, однако отказываться от городских украшений не стоит, уверен главный педиатр Москвы, главврач детской клинической больницы им. З. А. Башляевой Исмаил Османов. Он призвал не лишать праздника детей.

"Как врач-педиатр, я в первую очередь всегда думаю о детях, для которых Новый год — время волшебства и сказки. Эта атмосфера создается в том числе за счет ярких огней и украшенных елок на городских улицах. Поэтому для меня ответ на вопрос очевиден. Давайте не будем лишать праздника наших детей".

Устраивать что-то грандиозное вовсе не обязательно. Достаточно по-новогоднему украсить Москву.


Заведующая территориальным центром соцобслуживания "Щукино", муниципальный депутат Анна Аникина напомнила, что даже в самые сложные времена граждане отмечали Новый год, поздравляли друг друга с праздником, понимая, что самое страшное - впасть в уныние, отказаться от человеческих радостей и забыть традиции. В дни любимого всеми взрослыми и детьми праздника все преображается: дома, улицы, площади. "На душе становится теплее, и хочется делать добрые дела". Она разделяет инициативу мэра Москвы Сергея Собянина о том, чтобы развернуть благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших районов.

Глава комиссии по предпринимательству, туризму и спорту Общественной палаты Москвы Константин Горяинов напомнил, что украшение Москвы – это вопрос не только красоты, но и экономики: на новогодние праздники в столицу приезжает много туристов, а значит, город должен выглядеть нарядным.

18 ноября Собянин озвучил результаты голосования по поводу формата празднования Нового года, проводившегося на платформе "Активный гражданин". Более 80% участников голосования поддержали проведение традиционных новогодних мероприятий и праздничное оформление города. 29% респондентов отдали голос за обычный формат празднования, а 52% предложили отказаться от массовых уличных концертов в канун Нового года.

Согласно предложению мэра, власти столицы не станут приобретать новые новогодние конструкции, однако город, как и все прошлые годы, будет украшен и приветлив к москвичам и туристам.

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По материалам: uposters.ru

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