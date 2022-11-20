. Илон Маск разблокировал страницу Дональда Трампа в Twitter*
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Илон Маск разблокировал страницу Дональда Трампа в Twitter*

Илон Маск разблокировал страницу Дональда Трампа в Twitter*

Страница бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) стала вновь доступна для просмотра. Это произошло после соответствующего заявления нового владельца соцсети Илона Маска.

Днем ранее Маск в своем аккаунте в этой же соцсети запустил опрос о том, стоит ли восстанавливать страницу Трампа. «За» проголосовали 52% пользователей, при этом в опросе приняли участие свыше 15 миллионов респондентов. По его окончании бизнесмен объявил о решении разморозить микроблог Трампа, созданный в 2009 году и заблокированный при прежнем руководстве Twitter в начале 2021-го.

«Люди высказались. Трамп будет восстановлен (в Twitter)», — написал Маск в своем аккаунте после завершения опроса.

Экс-президент США, до блокировки активно использовавший Twitter, почти сразу после восстановления своего микроблога набрал миллион подписчиков, а спустя семь часов это число выросло в 25 раз. При этом политик пока так ничего и не написал на своей странице — последнее сообщение там датировано 8 января 2021 годом. Исходя из этого непонятно, получил ли Трамп возможность делать новые записи.

Ранее «Парламентская газета» писала о том, что Дональд Трамп, возглавлявший Соединенные Штаты с 2017 по 2021 год, объявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах.

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По материалам: pnp.ru

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