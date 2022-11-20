. Израиль может лишить десятки тысяч российских евреев права на репатриацию

Вадим Карасев

Израиль может лишить внуков евреев права на репатриацию. Это может коснуться десятков тысяч российских евреев. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на адвоката Эли Гервица.

Изменения в "Законе о возвращении" планирует внести правая коалиция, пришедшая к власти после очередных досрочных выборов. Консервативные силы в настоящее время требуют отменить пункт о внуках евреев в нормативном акте о репатриации. По текущему законодательству Израиля, национальная идентичность определяется по материнской линии.

"Такого человека [еврея по матери] в юридической практике называют последним евреем. От него отсчитывают два поколения — к детям и внукам. И они тоже имеют право на репатриацию", — пояснил адвокат.

По словам юриста, отмена параграфа о внуках затронет судьбы тысяч выходцев из бывшего СССР. Кроме того, израильские власти регулярно лишают евреев гражданства после выборочных проверок. Всем тем, "кто не еврей по маме", Гервиц посоветовал поторопиться с репатриацией.

В начале ноября бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова стал главой правительства. Его поддержали ультрарелигиозные партии и правонационалистический блок "Религиозный сионизм".