. Эксперты перечислили продукты, которые лучше купить до Нового года
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Эксперты перечислили продукты, которые лучше купить до Нового года

Эксперты перечислили продукты, которые лучше купить до Нового года

Подорожание товаров и услуг в следующем году ожидается на уровне инфляции, однако есть ряд категорий, в которых возможно рекордное подорожание. Речь идет и о праздничном ассортименте, сообщила агентству "Прайм" специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса "Финмир" Валентина Милашевская.

Рост цен на шампанское ожидается на уровне 40%. Минимальная стоимость бутылок у частных производителей поднимется на 40,7% - до 166 рублей, у оптовиков вырастет на 45,3% - до 199 рублей, подорожание в магазине будет на уровне 41,4% - до 239 рублей. Зарубежные спиртные напитки лучше постараться купить до Нового года. Они могут подорожать из-за опасений сокращения поставок.


Заранее лучше закупиться черной и красной икрой, консервами и другими деликатесами. Во второй половине прошлого месяца цена на них начинает традиционно расти, даже если для этого нет экономических обоснований. Что касается овощей и фруктов, то хоть они и дорожают к празднику, но впрок закупиться ими не удастся.

С января 2023 года россиян ждут новые цены на сигареты и вейпы. Акциз на продажу сигарет вырастет на 4% - до 3 467 рублей за тысячу штук. Производители вейпов должны платить государству по 90 рублей за проданное устройство.

Мясо и молоко подорожает более чем на 7-10%, в районе 5% подорожание ожидается в сегменте круп и хлебобулочных изделий. Но если фермеры будут закладывать в конечные цены рост стоимости топлива, электроэнергии и удобрений, подорожание станет ощутимее. Однако на сегодняшний день прогнозировать изменение цен на топливо сложно.

Многие сегменты не сразу продемонстрируют рост цены. К концу первого квартала ценники на ряд товаров уже несколько раз перепишут в пользу бОльших чисел.

Ранее финансист рассказал россиянам, какую валюту лучше успеть купить до Нового года, а какая валюта остается токсичной.

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По материалам: uposters.ru

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