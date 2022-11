. Эти 30+ игр могут удалить из Game Pass в декабре, лучше поспешить с их прохождением

Вадим Карасев





Каждый месяц Microsoft удаляет из подписки Game Pass порядка 10-20 игр, при этом известно о том, что именно удалят из подписки, становится за 2 недели. Далеко не всегда этих 2 недель достаточно, чтобы пройти игру до конца. Но предположить, какие именно игры удалят из Game Pass, можно заранее, если вспомнить даты добавления проектов в Game Pass (обычно, игры удаляют через год после релиза, либо через более поздний срок, который кратен году с момента релиза, плюс-минус две недели).

Убедиться в точности этой методики

Мы неоднократно уже подобным способом предугадывали игры, которые скоро покинут Game Pass. К примеру, в этом можно убедиться по следующим двум материалам на нашем сайте — в одном предположения, что удалят в ноябре, а в другом официальный список игр на удаление:

Эти игры могут удалить из подписки Game Pass в ноябре 2022 годаКакие игры удаляют из Game Pass в ноябре[свернуть]

Лишний раз напоминаем, что приведенный ниже список — это явно не стопроцентная гарантия, что перечисленные игры удалят из Game Pass. Как и, обратно, не факт, что другие проекты не будут удалены из Game Pass. Но, если вы хотите сыграть в один из проектов в списке ниже, сейчас оптимальное время, чтобы это сделать — он под риском удаления в декабре:

Deep Rock Galactic (добавлена в ноябре 2020 года)Tetris Effect: Connected (добавлена в ноябре 2020 года)Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age — Definitive Edition (добавлена в декабре 2020 года)Monster Sanctuary (добавлена в декабре 2020 года)Among Us (добавлена в декабре 2020 года)Monster Train (добавлена в декабре 2020 года)Neoverse (добавлена в декабре 2020 года)Unpacking (добавлена в ноябре 2021 года)Kill It With Fire (добавлена в ноябре 2021 года)Dicey Dungeons (добавлена в ноябре 2021 года)Exo One (добавлена в ноябре 2021 года)My Friend Pedro (добавлена в ноябре 2021 года)Evil Genius 2: World Domination (добавлена в ноябре 2021 года)Before We Leave (добавлена в декабре 2021 года)Generation Zero (добавлена в декабре 2021 года)ANVIL: Vault Breakers (Game Preview) (добавлена в декабре 2021 года)Lawn Mowing Simulator (добавлена в декабре 2021 года)Rubber Bandits (добавлена в декабре 2021 года)Stardew Valley (добавлена в декабре 2021 года)Townscaper (добавлена в декабре 2021 года)Serious Sam 4 (добавлена в декабре 2021 года)One Piece: Pirate Warriors 4 (добавлена в декабре 2021 года)Aliens: Fireteam Elite (добавлена в декабре 2021 года)Ben 10: Power Trip (добавлена в декабре 2021 года)Firewatch (добавлена в декабре 2021 года)Lake (добавлена в декабре 2021 года)Mortal Kombat 11 (добавлена в декабре 2021 года)PAW Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay (добавлена в декабре 2021 года)Race With Ryan (добавлена в декабре 2021 года)Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (добавлена в декабре 2021 года)The Gunk (добавлена в декабре 2021 года)Transformers: Battlegrounds (добавлена в декабре 2021 года)