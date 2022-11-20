. Эти факты вас удивят: как меняется Вселенная всего за 1 секунду
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Эти факты вас удивят: как меняется Вселенная всего за 1 секунду

Эти факты вас удивят: как меняется Вселенная всего за 1 секунду

Наш с вами мир — удивительное место. Речь идет, конечно же, о нашем доме — Земле. Тем не менее, Вселенная в целом является еще большим источником удивительных событий и в целом крайне живым «организмом».


Если для нас с вами секунда не представляет особой ценности, то в огромной Вселенной диаметром ориентировочно в сотню миллиардов световых лет происходит целая масса интересного. Если вас не сильно удивит то, что происходит во Вселенной за секунду, можете также ознакомиться с интересными фактами, которые перевернут ваше представление о мироздании.


Всего лишь за одну секунду во Вселенной рождается около 60 000 новых звезд. Можно представить себе, насколько она огромна, ведь это крайне долгий процесс, который занимает миллионы лет. При этом около 1200 звезд каждую секунду взрывается, оставляя после себя черную дыру, нейтронную звезду, пульсар или магнетар. Из 1200 умерших звезд примерно 120 становятся черными дырами — самыми смертоносными объектами.


Удивительные вещи за одну секунду происходят в относительной близости к нам с вами — например на расстоянии около 150 000 000 километров. Речь идет о нашем Солнце, в котором всего за одну секунду сгорает почти 700 миллионов тонн водорода. Именно из-за этого нам с вами тепло, а днем мы всё видим без свечей и электричества.


За секунду Солнце производит 400 000 000 000 000 000 000 000 000 или четыреста тысяч секстиллионов джоулей энергии.

Всего лишь за одну секунду наша Вселенная расширится на 2 000 000 километров. Расстояние от Земли до Луны, для сравнения, составляет 400 000 километров. Самое интересное, что скорость расширения, согласно мнению ученых постепенно увеличивается.

Быстрее света ничего не бывает. Всего лишь за секунду он преодолеет расстояние в 300 000 километров.

Галактика Андромеда, которая движется в сторону нашего Млечного пути, станет ближе за секунду на 27 километров. Через четыре с половиной миллиарда лет галактики столкнутся.

Задумайтесь о том, сколько всего важного и грандиозного происходит всего лишь за секунду. А теперь сопоставьте это с тем фактом что в среднем человек проживает жизнь длинною около 2 миллиардов секунд. Сколько всего происходит за это время — не постичь и не представить, ведь даже одна секунда меняет мир вокруг нас.

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По материалам: dailyhoro.ru

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