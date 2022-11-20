. "Это самая большая проблема": президент ФИФА отреагировал на решение Катара по продаже алкоголя на ЧМ

Вадим Карасев

Самая большая проблема наступающего чемпионата мира по футболу в Катаре – запрет на продажу пива на стадионах. Об этом на пресс-конференции в Дохе заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.



По словам руководителя ФИФА, отказ от продажи пива – серьезная проблема для чемпионата мира, но она не уникальна. Инфантино призвал фанатов "потерпеть" и не выпивать несколько часов, отметив, что и в Европе есть стадионы, на которых не продается алкоголь.

"Это самая большая проблема, которая у нас есть на данный момент. Мое личное мнение относительно пива на стадионах — если не пить его несколько часов в день, вы точно не умрете. Кстати, в Европе тоже есть стадионы, на которых нельзя продавать алкоголь. Так что в этом отношении Катар не первый. На стадионах будет продаваться безалкогольное пиво, и я должен поблагодарить наших алкогольных партнеров за адекватную реакцию на это и гибкость", — отметил он.

Инфантино добавил, что критика организации мундиаля 2022 года в западных СМИ преисполнена лицемерием и двойными стандартами. Речь идет о многочисленных материалах касаемо нарушений прав человека на строительных объектах в Катаре. Он раскритиковал правительства некоторых стран Европы, закрывающих границы для мигрантов и привел в пример ближневосточный эмират, который дал им работу.

"Думаю, что мы, европейцы, должны извиниться перед миром за то, что мы сделали с ним за последние три тысячи лет, прежде чем начнем говорить о морали с остальным миром. Как вы думаете, как много из европейских и западных компаний, которые зарабатывают в Катаре миллионы и миллиарды долларов каждый год, интересуются этой проблемой? У меня есть ответ — очень мало. Если они затронут эту тему, то это негативно повлияет на их прибыль", – высказался Инфантино.

Накануне стало известно, что руководство Катара за 48 часов до начала чемпионата потребовало от ФИФА прекратить продажу пива на стадионах: распитие алкоголя в общественных местах в эмирате строго запрещено в соответствии с нормами религиозной морали. Вмешательство правящей семьи Катара стало "настоящим шоком" для спортивных функционеров.



Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. По климатическим причинам мундиаль впервые пройдет зимой. Арабская монархия потратила на подготовку к соревнованиям 200 млрд фунтов стерлингов, что в 17 раз больше, чем бюджет ЧМ-2018 в России. Специально для ЧМ-2022 в эмирате создано семь новых арен и новый плановый город – Лусаил: на его центральном стадионе пройдут матч открытия и финал мундиаля.