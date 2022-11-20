. "Это самая большая проблема": президент ФИФА отреагировал на решение Катара по продаже алкоголя на ЧМ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Это самая большая проблема": президент ФИФА отреагировал на решение Катара по продаже алкоголя на ЧМ

"Это самая большая проблема": президент ФИФА отреагировал на решение Катара по продаже алкоголя на ЧМ

"Это самая большая проблема": президент ФИФА отреагировал на решение Катара по продаже алкоголя на ЧМ

Самая большая проблема наступающего чемпионата мира по футболу в Катаре – запрет на продажу пива на стадионах. Об этом на пресс-конференции в Дохе заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

По словам руководителя ФИФА, отказ от продажи пива – серьезная проблема для чемпионата мира, но она не уникальна. Инфантино призвал фанатов "потерпеть" и не выпивать несколько часов, отметив, что и в Европе есть стадионы, на которых не продается алкоголь.


"Это самая большая проблема, которая у нас есть на данный момент. Мое личное мнение относительно пива на стадионах — если не пить его несколько часов в день, вы точно не умрете. Кстати, в Европе тоже есть стадионы, на которых нельзя продавать алкоголь. Так что в этом отношении Катар не первый. На стадионах будет продаваться безалкогольное пиво, и я должен поблагодарить наших алкогольных партнеров за адекватную реакцию на это и гибкость", — отметил он.

Инфантино добавил, что критика организации мундиаля 2022 года в западных СМИ преисполнена лицемерием и двойными стандартами. Речь идет о многочисленных материалах касаемо нарушений прав человека на строительных объектах в Катаре. Он раскритиковал правительства некоторых стран Европы, закрывающих границы для мигрантов и привел в пример ближневосточный эмират, который дал им работу.

"Думаю, что мы, европейцы, должны извиниться перед миром за то, что мы сделали с ним за последние три тысячи лет, прежде чем начнем говорить о морали с остальным миром. Как вы думаете, как много из европейских и западных компаний, которые зарабатывают в Катаре миллионы и миллиарды долларов каждый год, интересуются этой проблемой? У меня есть ответ — очень мало. Если они затронут эту тему, то это негативно повлияет на их прибыль", – высказался Инфантино.

Накануне стало известно, что руководство Катара за 48 часов до начала чемпионата потребовало от ФИФА прекратить продажу пива на стадионах: распитие алкоголя в общественных местах в эмирате строго запрещено в соответствии с нормами религиозной морали. Вмешательство правящей семьи Катара стало "настоящим шоком" для спортивных функционеров.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. По климатическим причинам мундиаль впервые пройдет зимой. Арабская монархия потратила на подготовку к соревнованиям 200 млрд фунтов стерлингов, что в 17 раз больше, чем бюджет ЧМ-2018 в России. Специально для ЧМ-2022 в эмирате создано семь новых арен и новый плановый город – Лусаил: на его центральном стадионе пройдут матч открытия и финал мундиаля.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

"Это самая большая проблема": президент ФИФА отреагировал на решение Катара по продаже алкоголя на ЧМ
"Это самая большая проблема": президент ФИФА отреагировал
Тельцы могут рисковать, а Рыбы должны перестать плыть по течению: финансовый гороскоп с 21 по 27 ноября 2022 года
Тельцы могут рисковать, а Рыбы должны перестать плыть по течению:
В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Иловайска
В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Иловайска
Эти факты вас удивят: как меняется Вселенная всего за 1 секунду
Эти факты вас удивят: как меняется Вселенная всего за 1 секунду
Названа логистическая уязвимость Военно-морских сил США
Названа логистическая уязвимость Военно-морских сил США
Названо единственное условие для переговоров Украины с Россией
Названо единственное условие для переговоров Украины с Россией
"Голова в холоде, а ноги - в тепле": дизайнеры выпустили пуховик для ног (3 фото)
"Голова в холоде, а ноги - в тепле": дизайнеры выпустили
Ставший очень популярным «выживач» Raft выйдет на приставках
Ставший очень популярным «выживач» Raft выйдет на приставках
Лолите Милявской потребовался ОМОН
Лолите Милявской потребовался ОМОН
Анастасия Волочкова показала свой огромный живот
Анастасия Волочкова показала свой огромный живот
Наталья Подольская поздравила «самую жизнерадостную свекровь» с днем рождения
Наталья Подольская поздравила «самую жизнерадостную свекровь» с днем
Эти 30+ игр могут удалить из Game Pass в декабре, лучше поспешить с их прохождением
Эти 30+ игр могут удалить из Game Pass в декабре, лучше поспешить с

Топ на сегодня

В России предрекли мировой экономике период «идеального шторма»
В России предрекли мировой экономике период «идеального шторма»
Захарова увидела в идеях Борреля предпосылки к затяжному расколу Европы
Захарова увидела в идеях Борреля предпосылки к затяжному расколу
НАТО обвинило ВКС России в "опасных маневрах" во время учений в Балтийском море
НАТО обвинило ВКС России в "опасных маневрах" во время
Во Франции призвали прекратить поддержку Зеленского
Во Франции призвали прекратить поддержку Зеленского
Зеленского обвинили в распространении дезинформации
Зеленского обвинили в распространении дезинформации

Еще по теме

РФС не против вернуть пиво на стадионы
Продавать пиво на российских стадионах смогут только на ЧМ-2018
Где разрешат пить пиво болельщикам во время Чемпионата мира по футболу-2018?
Глава ФИФА рассказал о влиянии кризиса на подготовку к ЧМ-2018