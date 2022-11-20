. Эвелина Бледанс сделала пластику груди, чтобы удержать молодого мужа

Актриса Эвелина Бледанс очень хотела вернуть мужа и отца своего сына Семена. Самая желанная медсестра российского экрана Эвелина Блёданс в свои 53 года прекрасно выглядит. Говорит, благодаря генетике. Ну и, наверное, пластике, по крайней мере, грудь она себе правила, чтобы стать «желаннее и привлекательнее». Это было тогда, когда она еще состояла в браке с продюсером Александром Семиным, который был моложе нее на 13 лет. Разница не слишком бросалась в глаза, но отношения разладились через семь лет после брака и пять лет после рождения особенного сына. Еще год Эвелина создавала видимость идиллии в соцсетях.«Считала, что должен сохраниться миф об идеальной семье, вдохновляющий очень многих людей. По большому счету, наша семья не распалась, у нас есть ребенок, который этого не ощущает, потому что у него по-прежнему есть папа и мама», — объясняла она свое поведение. И признавалась, что очень хотела бы вернуть супруга, но чуда не случилось.«В глубине души я хочу вернуть Сашу, но рассудком пониманию, что в эту реку нельзя войти дважды», — сожалела актриса. Сейчас она сама воспитывает «солнечного» сына Семена и очень обижается, когда ей дают понять, что ее грудь, которую она так и норовит продемонстрировать в купальниках, уже несколько потеряла форму и нуждается в корректировке. По ее мнению, такие замечания бестактны, потому что личное дело каждого, менять что-то в себе или донашивать то, что осталось. Тем более, что в личной жизни у нее и так все нормально.