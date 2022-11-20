. Юрий Стоянов признался, что любит и ненавидит

Актер Юрий Стоянов рассказал о своей тоске. Уроженец солнечной Одессы Юрий Стоянов постоянно курсирует между двух столиц. В Санкт-Петербурге он прожил три десятка лет, а в Москве теперь выступает в театре и снимается в кино. При этом по работе часто приезжает в город на Неве. Поэтому сам не может определиться, в каком же городе чувствует себя по-настоящему дома. «Я вам объясню: я такой — свой среди чужих, чужой среди своих. Я в Москве не разрешаю хаять Питер, в Питере меня безумно раздражает снисходительное отношение к Москве — ненавижу ни то, ни другое», — объяснил актер. Санкт-Петербургу он благодарен за все то самое хорошее и плохое, что с ним случилось. Москве — за то, что имеет сейчас. А своей родине за то, что отпустила его учиться в мегаполис.«Без ГИТИСа я не оказался бы в Петербурге, от тоски в Питере я не оказался бы в Москве. Это все так перемешано, что в результате получается, что я повторяю судьбу моего товарища — Михаила Михайловича Жванецкого, который родился в Одессе, помучился в Питере и хорошо и вкусно жил в Москве», — философски рассуждает Юрий Стоянов. В особом восторге он в питерского лета, не слишком балующего теплом, но обильно окропляющего дождиками. Оно настраивает его на лирику, особенно, если это время проводить где-то за городом, например, на даче. «Есть в этом что-то такое пушкинское, без жары, такое спокойненькое, прохладненькое лето», — размечтался новый российский «вампир» в беседе с 5-tv.ru накануне прихода зимы.