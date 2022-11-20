. Юрий Стоянов признался, что любит и ненавидит
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юрий Стоянов признался, что любит и ненавидит

Юрий Стоянов признался, что любит и ненавидит
Актер Юрий Стоянов рассказал о своей тоске. Уроженец солнечной Одессы Юрий Стоянов постоянно курсирует между двух столиц. В Санкт-Петербурге он прожил три десятка лет, а в Москве теперь выступает в театре и снимается в кино. При этом по работе часто приезжает в город на Неве. Поэтому сам не может определиться, в каком же городе чувствует себя по-настоящему дома. «Я вам объясню: я такой — свой среди чужих, чужой среди своих. Я в Москве не разрешаю хаять Питер, в Питере меня безумно раздражает снисходительное отношение к Москве — ненавижу ни то, ни другое»,  — объяснил актер. Санкт-Петербургу он благодарен за все то самое хорошее и плохое, что с ним случилось. Москве — за то, что имеет сейчас. А своей родине за то, что отпустила его учиться в мегаполис.
«Без ГИТИСа я не оказался бы в Петербурге, от тоски в Питере я не оказался бы в Москве. Это все так перемешано, что в результате получается, что я повторяю судьбу моего товарища — Михаила Михайловича Жванецкого, который родился в Одессе, помучился в Питере и хорошо и вкусно жил в Москве»,  — философски рассуждает Юрий Стоянов. В особом восторге он в питерского лета, не слишком балующего теплом, но обильно окропляющего дождиками. Оно настраивает его на лирику, особенно, если это время проводить где-то за городом, например, на даче. «Есть в этом что-то такое пушкинское, без жары, такое спокойненькое, прохладненькое лето», — размечтался новый российский «вампир» в беседе с 5-tv.ru накануне прихода зимы.
# Шоу-бизнес Стоянов Юрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Эксперты перечислили продукты, которые лучше купить до Нового года
Эксперты перечислили продукты, которые лучше купить до Нового года
Юрий Стоянов признался, что любит и ненавидит
Юрий Стоянов признался, что любит и ненавидит
Алла Пугачева убила Оскара Кучеру
Алла Пугачева убила Оскара Кучеру
Сын Олега Газманова рассказала об отношениях с братом
Сын Олега Газманова рассказала об отношениях с братом
Михайлов день празднуют православные верующие 21 ноября 2022 года
Михайлов день празднуют православные верующие 21 ноября 2022 года
Подборка гифок (25 гифок) - 18.11.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 18.11.2022
Силуанов прокомментировал решение ООН о возмещении ущерба Украине
Силуанов прокомментировал решение ООН о возмещении ущерба Украине
С помощью каких продуктов можно поддерживать здоровье зимой и восстанавливать энергетику
С помощью каких продуктов можно поддерживать здоровье зимой и
Британцев взбесил внешний вид Зеленского на встрече с Сунаком
Британцев взбесил внешний вид Зеленского на встрече с Сунаком
Комиссия ЕС отодвинула крайний срок для решения по сделке Microsoft и Activision Blizzard
Комиссия ЕС отодвинула крайний срок для решения по сделке Microsoft и
Медведев ответил на угрозы Киева по возвращению Крыма
Медведев ответил на угрозы Киева по возвращению Крыма
"Просто сил нет": Кристина Асмус набросилась на зрителей, рассказав, почему они ее "задолбали"
"Просто сил нет": Кристина Асмус набросилась на зрителей,

Топ на сегодня

Константин Крюков рассказал о женщинах
Константин Крюков рассказал о женщинах
Услуги доски объявлений «Смарт Маркет Онлайн»
Услуги доски объявлений «Смарт Маркет Онлайн»
Даня Милохин попытался спеть гимн Украины в прямом эфире
Даня Милохин попытался спеть гимн Украины в прямом эфире
Певица Зара рассказала о втором браке
Певица Зара рассказала о втором браке
Британский премьер прокомментировал встречу с Зеленским
Британский премьер прокомментировал встречу с Зеленским

Еще по теме

Юрий Стоянов рассказал о своих заработках
Артист Юрий Стоянов попал в больницу — СМИ
Юрий Стоянов высказался о КВН
Актер Юрий Стоянов попал в базу «Миротворца»?