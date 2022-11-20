. Кадры с оголившей грудь Настей Ивлеевой попали в Сеть

Вадим Карасев

31-летняя Настя Ивлеева дебютировала в жанре драмы, снявшись в сериале Александра Молочникова "Монастырь". Звезда "Орла и решки" исполнила в картине главную роль. Ради нее популярной блогерше пришлось практически полностью раздеться.

Накануне в одном из онлайн-кинотеатров состоялась премьера сериала "Монастырь" Александра Молочникова.

По сюжету героиня Насти Ивлеевой пытается соблазнить хрянящего на протяжении 15 лет обет безбрачия священника, чтобы остаться в монастыре.



Голая Настя Ивлеева в сериале "Монастырь"

В Сети появились кадры из сериала, на которых Настю Ивлееву можно увидеть с голой грудью. Судя по всему, звезда сыграла в откровенной сцене без участия дублерши.

"Не могу сказать, что она легко на это согласилась. Но к счастью, откровенные сцены мы поставили где-то через месяц после начала съемок. К этому моменту у нас возникло доверие друг к другу. Я показал ей сцену из фильма "Нормальные люди", мы все проговорили. И чудо случилось", - говорил ранее режиссер "Монастыря" Александр Молочников.

Настя Ивлеева играет в сериале Молочникова привыкшую жить за чужой счет тусовщицу Марию, скрывающуюся в монастыре от тюрьмы после неудачно закончившейся вечеринки в дубайском ночном клубе, куда она заявилась с женой миллиардера. В результате у Марии заблокировали все счета, и ее стали преследовать опасные люди. Чтобы обезопасить себя, девушка уходит в монастырь, вернувшись в Россию.

Настя Ивлеева оголила грудь и полностью обнажилась в сериале "Монастырь"

"Когда мне предложили этот образ, я очень обрадовалась, потому что в этот раз речь шла не про легкого персонажа или роль, в которой нужно играть саму себя, появилось ощущение, что это может быть серьезная и интересная работа. Мария не пересекается со мной ни детством, ни судьбой — она совершенно другая", — рассказала Ивлеева.

Ивлеева призналась, что любит нищих мужчин

Почти одновременно с премьерой "Монастыря" на телеканале "Пятница!" стартовало шоу "Сердце Ивлеевой", главной героиней которого стала Настя.

За сердце блогерши в программе будут бороться 50 мужчин. Звезда откровенно рассказала, какие кавалеры ей нравятся.

У мамы совершенно противоположный вкус на мужчин. Каждый раз, когда я привожу в дом какого-нибудь талантливого рэпера, она говорит: "Не-е-ет!". А я бунтарка, люблю нищих и творческих музыкантов!

Ивлеева призналась, что любит нищих мужчин