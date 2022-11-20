. Какие 10 фатальных ошибок часто допускают люди при выборе зимней обуви

С приходом зимы представительницы слабого пола обновляют не только верхнюю и теплую одежду, но и обувь. Однако подобрать стильные и при этом удобные сапоги не так просто, как может показаться на первый взгляд. Чтобы на протяжении всей зимы не испытывать дискомфорт и не мерзнуть, важно избегать самых распространенных ошибок при выборе теплых ботинок и сапог.

10 фатальных ошибок при выборе зимней обуви, которые допускают все

Размер в размер

Не стоит покупать ботинки или сапоги, которые вам впритык. Некоторые считают, что со временем такая обувь может разноситься и будет легче ходить. Однако это может вовсе не произойти. Чтобы не было холодно зимой, желательно выбирать модель, которая будет свободной на ноге.

Примерка





Не стоит спешить с выбором зимних ботинок. Перед покупкой важно примерить их. По возможности пройдитесь по магазину в новой обуви, чтобы можно было почувствовать, комфортно ли вам в ней. Не стоит мерить обувь утром. Это связано с тем, что после ночного времени суток нога может стать меньше в объеме. Вечером тоже лучше не покупать обувь, так как ноги могут отекать.

Каблук

Выбирать сапоги на высоком каблуке будет большой ошибкой. Безусловно, это смотрится стильно, женственно и красиво, но вместе с тем это неудобно. Поэтому правильным выбором будут ботинки на низком ходу или на небольшой платформе.

Подошва

Подошва — этот тот параметр, на который представительницы прекрасного пола редко обращают внимание, а зря. Важно, чтобы ботинки не имели кожаную подошву. Она очень скользкая и в зимний период времени будет травматичной. А вот если в подошве есть глубокий протектор, это идеальный вариант для зимы.

Материал





Чем толще материал, из которого сделана обувь, тем лучше. На зимний период времени лучше всего выбирать сапоги из грубой кожи — она толще в отличие от обычной. В результате в морозы вы точно не замерзнете. Что касается кожзама, то это тоже неплохой вариант, так как такие ботинки отличаются хорошей теплоизоляцией.

Защита от влаги

Многие ошибочно думают, что если обувь зимняя, то она обязательно является устойчивой к воздействию влаги. Однако на самом деле это не так. Если обувь не защищена как следует, можно замерзнуть и простудиться. Поэтому желательно отдавать предпочтение той, у которой есть защита влаги.

Утеплитель

Идеальным утеплителем зимних ботинок и сапог считается натуральный мех. Хорошую защиту ногам от холода способна обеспечить овчина. Важно обращать внимание на стельки: чем они толще, тем лучше.

Неправильное сочетание





Важно выбирать несколько вариантов зимней обуви. Например, стильные грубые ботинки не будут красиво смотреться с классической юбкой. Для такого случая желательно выбрать аккуратные высокие сапожки с небольшим каблуком.

Декор

Не стоит на зиму выбирать обувь с элементами декора. Она может быстро потерять свой первоначальный вид и в результате обувь не будет смотреться красиво. Не забывайте, что зимние сапоги в первую очередь должны защищать от холода и быть комфортными.

Светлые оттенки обуви

Короткие ботинки светлых тонов подходят далеко не всем представительницам слабого пола, но об этом многие забывают. Женщинам с пышными формами лучше выбирать высокие сапоги, так как короткие ботинки визуально делают ногу еще короче и полнее.