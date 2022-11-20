. Какие приметы о рабочем столе нужно соблюдать, чтобы привлечь удачу в делах
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Какие приметы о рабочем столе нужно соблюдать, чтобы привлечь удачу в делах

Какие приметы о рабочем столе нужно соблюдать, чтобы привлечь удачу в делах

От успеха в делах зависит уровень дохода человека и его карьера. Каждый хочет, чтобы удача была на его стороне. Соблюдение народных примет поможет приманить это своенравную даму. Не все знают, что существуют приметы о рабочем столе. Они пригодятся всем, кто хочет, чтобы его карьера пошла вверх.

Приметы о рабочем столе

Даже если вы не суеверны, соблюдение особого ритуала поможет настроить психику на процветание и благополучие. Народные приметы уж точно никому не помешают. Те люди, которые их регулярно соблюдают, уверены, что это способно отвадить несчастья и сделать жизнь легче и счастливее.


  • Очень важно соблюдать порядок на рабочем столе, вовремя протирать его от пыли и убирать мусор. Примета гласит, что удача не любит беспорядка.
  • Чтобы привлечь материальные ценности, нужно расположить рядом или прямо на столе маленький аквариум с рыбками золотистого цвета.
  • Достаток «любит» густой коричневый цвет, потому офисную мебель нужно выбирать только такого цвета.
  • Удачно вести дела помогут стеллажи со стеклянными дверцами.
  • Если ваша работа связана с творчеством, то необходимо выбирать стол округлый или хотя бы со скошенными углами. А вот людям, которые работают с цифрами или документами, подойдет рабочее место с острыми углами.
  • Нельзя сидеть спиной к двери или окну. Стол должен быть поставлен так, чтобы работающий видел и дверь, и окно, а спиной сидел к стене.
  • Чтобы удача не покинула вас, согласно примете, нельзя держать на столе ручку, которой обычно подписывают бумаги. Все канцелярские принадлежности для посетителей к этому правилу не относятся.
  • Помочь в работе может рунический став на удачу в делах, который вы расположите в ящике стола.
  • Привычка сидеть на рабочем столе может обернуться провалом в работе, потерей должности.
  • Необходимо с уважением относиться к своему рабочему месту, поэтому не стоит ставить чашки с горячими напитками на него без подставки.
  • Согласно народной примете, рабочий стол протирают соленой водой, чтобы отогнать злых духов и привлечь удачу.
# Общество Приметы
По материалам: rsute

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