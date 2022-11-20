. Комиссия ЕС отодвинула крайний срок для решения по сделке Microsoft и Activision Blizzard

Вадим Карасев





В конце октября этого года стало известно, что Еврокомиссия приступает к углубленному расследованию сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Углубленное расследование проводится, когда у антимонопольного органа возникают опасения, что сделка может навредить конкуренции, и именно такие опасения возникли у Еврокомиссии после первой фазы расследования сделки Microsoft и Activision Blizzard.

8 ноября 2022 года Еврокомиссия объявила, что переходит ко второй фазе расследования сделки. Тогда же они сообщили крайний срок, до которого должны вынести решение — 23 марта 2023 года. Но уже сейчас срок оказался сдвинут. Новый крайний срок для принятия решения по сделке Microsoft и Activision Blizzard со стороны Еврокомиссии — 11 апреля 2023 года, об этом говорится на официальном сайте регулятора. Регулятор указывает, что продлил крайний срок принятия решения «на 10 рабочих дней в соответствии со статьей 10(3)2».





Таким образом, до 11 апреля 2023 года Еврокомиссия должна одобрить или запретить сделку между Microsoft и Activision Blizzard. Напомним, компании планируют полностью завершить слияние до конца июня 2023 года.