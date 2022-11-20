. Константин Крюков рассказал о женщинах

Пропавший актер Константин Крюков вышел из тени. Многие задаются вопросом, куда пропал актер Константин Крюков — ведь он уже несколько месяцев не дает интервью и не ведет соцсети. Последний пост Константина Крюкова в социальных сетях появлялся в феврале — тогда актер опубликовал несколько кадров с премьеры. И после этого тишина. Нельзя сказать, что 37-летний актер пропал совсем — недавно он посетил премьеру сериала «Офлайн», в котором снялась целая россыпь российских красавиц-актрис. Там он играет гуру психологии, запустившего онлайн-марафон «Счастье — это ты!». Актер подчеркивает, что совершенно не похож на своего героя. А вот актрисы сыграли многих девушек, которые ему знакомы: они постоянно «ловят дзен», «хотят быть в ресурсе» и летать куда-то на духовные практики. Прочитав сценарий, он не удержался от колкости в их адрес.«Есть у женщин, особенно у моих знакомых в Москве, обычное желание улетать куда-то в Индию. Там они будут спать на полу, молчать всю неделю, просветляться. Когда я это услышал, то подумал: у меня есть загородный дом, там баня стоит и много недоделок. Готов кого угодно принимать к себе! Приезжайте, там бревна — их можно пилить, стругать.», сказал Константин Крюков. Во время беседы с Петром Фадеевым в рамках шоу «Смотрите сами» для платформы Premier, актер также рассказал о недавнем проекте «Без правил», где сыграл с Елизаветой Боярской. Когда ему позвонили продюсеры, то предложили странную идею — убить главного героя четыре раза. «Мне сказали: «Мы от тебя избавимся в первой серии, но пока не знаем, как именно. Есть варианты второго сезона, мы еще придумываем все». В итоге целый съемочный день снимали разные варианты, как меня убивают. В кино это не вошло, но меня душили пакетом, топили в море, взрывали…», рассказал Константин Крюков. На данный момент в разработке у Константина несколько проектов. Всем, кто предлагает ему работу, он всегда отвечает, что самое важное для него — это сценарий. Режиссер может быть хорошим, но если в тексте нет идеи, то ничего не поможет.