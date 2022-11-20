. Кристина Асмус набросилась на поклонников

Актриса Кристина Асмус недовольна поведением поклонников. Артистка уже несколько лет играет главную роль в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой. Актриса очень довольна этой работой, несмотря на невысокие гонорары, и даже отказывается от более выгодных предложений ради репетиций и спектаклей. Однако звезда не совсем довольна тем, как ведут себя некоторые поклонники, которые приходят посмотреть спектакль с ее участием. По словам Кристины, они не удосуживаются отключать телефоны во время представления. Во время спектакля гаджеты раздражали Асмус своими звуками, отвлекая от игры, чем вывели ее из себя.«Как меня задолбали зрители, которые не выключают мобильные телефоны! Просто сил нет! И главное, зазвонил у кого-то, ну проверь ты свой. Нет, весь спектакль раз 15 у разных людей пиликал»,— поделилась Кристина. Стоит отметить, что после спектакля артистка всегда, выходя на поклон, благодарит зрителей за внимание. В этот раз она не упустила возможности пристыдить бестактных фанатов. «Я всегда после «Леди Макбет» кричу зрителям «спасибо»! Вчера еще добавила: «И отдельное спасибо всем тем, у кого сегодня не звонил телефон». Зал взорвался криками и аплодисментами. Телефоны мешают всем. Выключайте их»,— высказалась артистка.