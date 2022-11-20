. Ксения Собчак показала подросшего сына - именинника
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Ксения Собчак показала подросшего сына - именинника

Ксения Собчак показала подросшего сына - именинника
41-летняя телеведущая и журналистка Ксения Собчак поделилась свежими снимками с теперь уже 6-летним Платоном Виторганом. Ксения Собчак за один только октябрь  успела экстренно уехать из России и спустя несколько недель вернуться обратно. Это случилось после ареста коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. Пока экс-ведущая «Дома-2» находилась за границей, ее супруг Константин Богомолов оставался в Москве и даже посещал светские мероприятия. А вот где в это время был сын Собчак Платон, до сих пор неизвестно. Некоторые предположили, что Платон остался с отцом, но недавно Максима Виторгана заметили в Израиле. Он ужинал в ресторане в одной компании с Аллой Пугачевой и другими звездами. Сейчас в Израиле у Виторгана живут двое старших детей — сын Даниил и дочка Полина. Сегодня Ксения вышла на связь, ведь 18 ноября – для нее особенная дата. Именно в этот день шесть лет назад родился ее единственный сын — Платон. Собчак опубликовала несколько его новых фотографий. Подписчики Собчак отметили, что мальчик с каждым годом становится все больше похож на своего дедушку — первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
Захочет ли Платон в будущем строить политическую карьеру — большой вопрос, но вот дорога в шоу-бизнес для него скорее всего будет закрыта. Недавно Ксения Собчак рассказала, что ее нынешний супруг Константин Богомолов против того, чтобы мальчик становился актером. Он считает эту профессию не очень серьезной.
«Буду вбрасывать свои идеи, но очень осторожно. В итоге все равно доверюсь его выбору, даже если он будет неправильный. Мне бы не хотелось, чтобы он был связан с какой-то артистической жизнью, потому что это профессия, развращающая мужчину, которая делает его капризным. Мало кто это выдерживает», — высказывалась Собчак. При этом она делает все возможное, чтобы Платон развивался сразу в нескольких сферах. Сейчас он учится в элитной школе, год в которой стоит около 2,5 млн рублей, а еще активно учит китайский язык с личным преподавателем и делает успехи.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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