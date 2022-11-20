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Кто родился 20 ноября

Кто родился 20 ноября

Александр Павлович Тетердинко (39 лет), член Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Работал в муниципальном совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Являлся заместителем председателя Юридического комитета администрации губернатора Санкт-Петербурга. Избирался депутатом Законодательного Собрания города.

Вячеслав Степанович Тимченко (67 лет), председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. Работал в банке «Менатеп», ЗАО «Роспром», ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Тюменская нефтяная компания». Избирался депутатом Государственной Думы IV-VI созывов.

С октября 2016 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Кировской области.

А еще в этот день родились:

Джо Байден (80 лет), президент США. Почти 40 лет был членом Сената Конгресса США. В 2009-2017 годах занимал пост вице-президента.

В 2020 году Джо Байден одержал победу на выборах президента США.

Кирилл (76 лет), Патриарх Московский и всея Руси. В миру — Владимир Михайлович Гундяев.  Преподавал в Ленинградских духовных школах, был личным секретарем митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима. Занимал пост ректора Ленинградской духовной академии и семинарии. Управлял патриаршими приходами в Финляндии и в Калининградской области. Двадцать лет возглавлял Отдел внешних церковных сношений РПЦ.

После кончины патриарха Алексия II, в январе 2009 года, Поместный собор РПЦ избрал Кирилла Патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года состоялась интронизация Кирилла, который стал 16-м патриархом.

Виктория Самойловна Токарева, россий­ская писательница и сценарист. Первый рассказ писательницы — «День без вранья» — был опубликован в 1964 году, а спустя пять лет вышла в свет её первая книга — «О том, чего не было».

Среди самых известных произведений Виктории Токаревой, «Летающие качели», «Коррида», «Сказать — не сказать».

В конце 1960-х годов она дебютировала как сценарист — режиссер Алексей Коренев снял по её рассказу трагикомедию «Урок литературы». Всего по сценариям Виктории Токаревой снято свыше 20 фильмов и сериалов. Это  такие известные и любимые зрителями картины, как «Джентльмены удачи» (в соавторстве с Георгием Данелией), «Мимино» (в соавторстве с Ревазом Габриадзе и Георгием Данелией), «Талисман», «Вместо меня» и другие.

Алексей Владимирович Баталов (1928-2017), российский актёр и режиссер. Народный артист СССР.  Был актером Центрального театра Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии, Москва) и МХАТа.

Алексей Баталов снялся более чем в 60 фильмах. Среди них такие известные картины, как: «Большая семья», «Летят журавли», «Дорогой мой человек», «Дело Румянцева», «Москва слезам не верит», «Дама с собачкой». 

В качестве режиссера снял фильмы «Шинель», «Три толстяка» и «Игрок».

Много лет преподавал во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК).

Михаил Александрович Ульянов (1927-2007), российский актёр и режиссер. Народный артист СССР. Практически вся его творческая жизнь связана с Театром имени Евгения Вахтангова, куда он пришёл в 1950 году. На его сцене Михаил Ульянов был занят в постановках: «Ричард III», «Человек с ружьем», «Брестский мир», «Без вины виноватые», «Принцесса Турандот» и других. В 1987 году Ульянов занял пост художественного руководителя театра.

В фильмографии Михаила Ульянова более 70 картин. Среди них, «Живые и мертвые», «Бег», «Председатель», «Сочинение ко Дню Победы» «Ворошиловский стрелок».

Майя Михайловна Плисецкая (1925-2015), российская балерина и хореограф. Народная артистка СССР. Много лет проработала в Большом театре. В её репертуаре роли в таких балетных постановках, как «Золушка», «Лебединое озеро», «Конёк-Горбунок», «Ромео и Джульетта», «Кармен-сюита» и многих других. В качестве балетмейстера она поставила балеты «Жизель», «Дон Кихот», «Спартак», «Анна Каренина» и другие.

Майя Плисецкая также возглавляла балетную труппу «Театро лирико насиональ» в Мадриде.

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По материалам: pnp.ru

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