. Лариса Андерсен рассказала, чем надо заниматься до 21 числа 22 года
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Лариса Андерсен рассказала, чем надо заниматься до 21 числа 22 года

Лариса Андерсен рассказала, чем надо заниматься до 21 числа 22 года
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулит луна в весах. Луна в знаке зодиака Весы с 13:57 19-ого по 20:16 21-ого (время московское). ♎Перейдя в знак Весов, Луна привносит в нашу жизнь жажду общения и развлечения. Возрастает наше стремление к гармонии и уравновешенности, тяга к красоте. Увеличивается чувствительность к грубости, хамству и отсутствию такта. В тоже время мы можем стать более нерешительными и поверхностными. ✅ Луна в Весах подходит и для делового общения, в это время хорошо проходят переговоры и встречи с коллегами и партнерами. В целом же в это время хорошо идет все, что связано с красотой: украшение дома и окружающего пространства, смена имиджа, обновление гардероба. Это хорошее время для работы юристов, посредников, художников, социологов и психологов. Рекомендуется отдыхать в кругу семьи, восстанавливать отношения и примиряться. ❌ В эти дни трудно принимать важное решение и выносить окончательное суждение. ❤️ Этот период великолепно подходит для общения с друзьями, супругом, родственниками и близкими, для романтических свиданий. Вы станете лучше понимать точку зрения собеседника.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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