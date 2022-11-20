. Лера Кудрявцева сняла Катю Гордон с новорожденным

Ведущая Катя Гордон родила малыша. Кудрявцева слила кадры с новоиспеченной мамой Кати Гордон. Катя два дня назад родила сына от мужа, 34-летнего бизнесмена Виктора Хархалиса. Молодая мам постепенно приходит в себя после родов: она старается не расставаться с малышом. Он неотступно находится в ее палате. Лера навестила близкую подругу, которую регулярно поддерживала во время беременности. Ведущая шоу «Звезды сошлись» показала просторную палату, в которой лежит новоиспеченная мама. «Я приехала к моему бро, привет! У нас тут мальчик родился вообще, просто красавец», — заверила Кудрявцева. Она показала малыша, который лежал на руках мамы.Малыш появился на свет в символичную дату и время: 16 ноября в 16:06, с ростом 52 сантиметра и весом 3120 граммов. «Посмотри, какой волосатый!» — с юмором обратилась к подруге Гордон. Кудрявцева тепло поздравила звездного адвоката с рождением малыша. «Моя Катя родила очаровательного пацана на днях. Как же я рада за неё! Как же быстро летит время! Катюня, поздравляю от всей души — мать-героиня! Три пацана теперь», — написала Лера.