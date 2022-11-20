. Лолите Милявской потребовался ОМОН
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Лолите Милявской потребовался ОМОН

Лолите Милявской потребовался ОМОН
Концерт певицы Лолиты Милявской закончился происшествием. Лолита Милявская дала большой концерт в Санкт-Петербурге, однако без происшествий не обошлось. Артистка рассказала, что несколько зрителей настолько разбушевались в буфете, что организаторам пришлось вызвать правоохранителей.
«Не хотели покидать зал, требуя продолжения концерта», — сообщила Милявская в соцсетях. При этом Лолита подчеркнула, что, несмотря на инцидент, концерт получился «сказочным» и «сумасшедшим».
# Шоу-бизнес Милявская Лолита
По материалам: z-aya

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