. Лолите Милявской потребовался ОМОН

Концерт певицы Лолиты Милявской закончился происшествием. Лолита Милявская дала большой концерт в Санкт-Петербурге, однако без происшествий не обошлось. Артистка рассказала, что несколько зрителей настолько разбушевались в буфете, что организаторам пришлось вызвать правоохранителей.«Не хотели покидать зал, требуя продолжения концерта», — сообщила Милявская в соцсетях. При этом Лолита подчеркнула, что, несмотря на инцидент, концерт получился «сказочным» и «сумасшедшим».