. Маск сообщил об атаке ботов из-за опроса о восстановлении аккаунта Трампа
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Маск сообщил об атаке ботов из-за опроса о восстановлении аккаунта Трампа

Маск сообщил об атаке ботов из-за опроса о восстановлении аккаунта ТрампаПредприниматель Маск сообщил об атаке ботов из-за опроса о восстановлении аккаунта Трампа

Американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск сообщил, что опрос о том, стоит ли восстанавливать профиль бывшего президента США Дональда Трампа в соцсети, атаковали боты. Об этом пишет Reuters.

«Армии ботов и троллей могут скоро выдохнуться. Несколько интересных уроков для чистки будущих опросов», — написал он.

Участие в голосовании по состоянию на 03:45 мск приняли более 15 миллионов пользователей.

Ранее Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter вне зависимости от результатов опроса Маска. «Голосуйте позитивно, но не волнуйтесь. Мы никуда не идем. Truth Social особенная!», — отметил он, имея в виду собственную соцсеть.

До этого Маск заявил, что руководство компании на данный момент не приняло решения о восстановлении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в социальной сети. По его словам, в соцсети были восстановлены аккаунты американской актрисы и стендаперши Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и сатирического портала The Babylon Bee.

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По материалам: lenta.ru

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