. Матвиенко поздравила сотрудников транспортной сферы с профессиональным праздником
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Матвиенко поздравила сотрудников транспортной сферы с профессиональным праздником

Матвиенко поздравила сотрудников транспортной сферы с профессиональным праздником

Матвиенко поздравила сотрудников транспортной сферы с профессиональным праздником

Отечественный транспортный комплекс по праву является одним из стратегических сегментов российской экономики. Об этом говорится в поздравлении с Днем работника транспорта (отмечается в РФ ежегодно 20 ноября) председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на имя министра транспорта России Виталия Савельева, сообщает пресс-служба палаты регионов.

В поздравлении подчеркивается, что транспортный комплекс России «обеспечивает единство и связанность территорий внутри государства, развитие необходимых международных транспортных коридоров». «От его деятельности зависит укрепление национальной безопасности и социальная стабильность в обществе. Практически нет такой сферы, которая могла бы функционировать в отрыве от транспортной составляющей», — отметила Матвиенко.

Спикер обратила внимание, что сегодня «большое внимание уделяется переориентации логистических цепочек на наиболее перспективные направления, интеграции новых субъектов Российской Федерации в транспортную систему страны». В транспортной сфере, по ее словам, реализуется обновление подвижного состава и приведение его в соответствие высоким эксплуатационным стандартам и нормам экологичности.

«Уверена, что специалисты транспортного комплекса и в дальнейшем будут добиваться профессиональных побед. А итогом их продуктивной работы станут улучшение качества жизни людей, реализация масштабных проектов во имя процветания России», — говорится в поздравлении Валентины Матвиенко.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Завод "Сибсталь МК" отметил день рождения, пригласив на праздник стриптизерш (фото + 2 видео)
Завод "Сибсталь МК" отметил день рождения, пригласив на
В ДНР рассказали о тенденции к стандартизации топлива в армии
В ДНР рассказали о тенденции к стандартизации топлива в армии
Twitter разблокировал аккаунт Трампа
Twitter разблокировал аккаунт Трампа
Израиль может лишить десятки тысяч российских евреев права на репатриацию
Израиль может лишить десятки тысяч российских евреев права на
В России 20 ноября 2022 года празднуют Всемирный день ребёнка и явление одной из икон Богородицы
В России 20 ноября 2022 года празднуют Всемирный день ребёнка и
В Китае впервые за полгода умер заболевший коронавирусом
В Китае впервые за полгода умер заболевший коронавирусом
"Это самая большая проблема": президент ФИФА отреагировал на решение Катара по продаже алкоголя на ЧМ
"Это самая большая проблема": президент ФИФА отреагировал
Тельцы могут рисковать, а Рыбы должны перестать плыть по течению: финансовый гороскоп с 21 по 27 ноября 2022 года
Тельцы могут рисковать, а Рыбы должны перестать плыть по течению:
В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Иловайска
В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Иловайска
Эти факты вас удивят: как меняется Вселенная всего за 1 секунду
Эти факты вас удивят: как меняется Вселенная всего за 1 секунду
Названа логистическая уязвимость Военно-морских сил США
Названа логистическая уязвимость Военно-морских сил США
Названо единственное условие для переговоров Украины с Россией
Названо единственное условие для переговоров Украины с Россией

Топ на сегодня

В России предрекли мировой экономике период «идеального шторма»
В России предрекли мировой экономике период «идеального шторма»
НАТО обвинило ВКС России в "опасных маневрах" во время учений в Балтийском море
НАТО обвинило ВКС России в "опасных маневрах" во время
Захарова увидела в идеях Борреля предпосылки к затяжному расколу Европы
Захарова увидела в идеях Борреля предпосылки к затяжному расколу
Во Франции призвали прекратить поддержку Зеленского
Во Франции призвали прекратить поддержку Зеленского
В Великобритании предупредили о «наиболее серьезной» угрозе от Ирана и России
В Великобритании предупредили о «наиболее серьезной» угрозе от Ирана

Еще по теме

Матвиенко поздравила российских правоохранителей с профессиональным праздником
Матвиенко поздравила органы внутренних дел с профессиональным праздником
Матвиенко поздравила Лукашенко с Днём независимости Белоруссии
Матвиенко поздравила Республику Чад с годовщиной независимости