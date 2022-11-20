. Матвиенко поздравила сотрудников транспортной сферы с профессиональным праздником

Отечественный транспортный комплекс по праву является одним из стратегических сегментов российской экономики. Об этом говорится в поздравлении с Днем работника транспорта (отмечается в РФ ежегодно 20 ноября) председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на имя министра транспорта России Виталия Савельева, сообщает пресс-служба палаты регионов.

В поздравлении подчеркивается, что транспортный комплекс России «обеспечивает единство и связанность территорий внутри государства, развитие необходимых международных транспортных коридоров». «От его деятельности зависит укрепление национальной безопасности и социальная стабильность в обществе. Практически нет такой сферы, которая могла бы функционировать в отрыве от транспортной составляющей», — отметила Матвиенко.

Спикер обратила внимание, что сегодня «большое внимание уделяется переориентации логистических цепочек на наиболее перспективные направления, интеграции новых субъектов Российской Федерации в транспортную систему страны». В транспортной сфере, по ее словам, реализуется обновление подвижного состава и приведение его в соответствие высоким эксплуатационным стандартам и нормам экологичности.

«Уверена, что специалисты транспортного комплекса и в дальнейшем будут добиваться профессиональных побед. А итогом их продуктивной работы станут улучшение качества жизни людей, реализация масштабных проектов во имя процветания России», — говорится в поздравлении Валентины Матвиенко.