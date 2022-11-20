. Медицинский туризм хотят прописать в законе

Куда ездят не для развлечений, а чтобы подправить здоровье

Все большую популярность в мире набирает медицинский туризм. В российском законодательстве такого понятия нет, и этот пробел намерена устранить Госдума, где создана рабочая группа по разработке соответствующего нормативного акта. Также комитет Российского союза туриндустрии подготовил проект модельного закона «О медицинском туризме» и предложил принять его Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ. Куда едут лечиться россияне и с какими заболеваниями иностранцы обращаются к нашим докторам, разбиралась «Парламентская газета».

Избавление от болячек и путешествие бонусом

Медицинский туризм — это перемещение внутри страны и за ее пределами. Но не для любования красотами, а ради всестороннего обследования и лечения. Собираться в дорогу людей заставляют технические возможности пункта назначения, уровень обслуживания, желание попасть к узкопрофильным специалистам, конкурентные цены, услуги без очередей и нервотрепки.

Самые востребованные страны — Канада, Великобритания, Израиль, Сингапур, Индия, Германия, Франция, Южная Корея, Италия и Колумбия. Россия лишь на 34-м месте.





Медицина на экспорт — плюс и для нас

Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» реализуется в 70 регионах в рамках нацпроекта «Здравоохранение» с 1 января 2019 года, так что инициативы по правовому регулированию своевременны.

«Проект модельного закона «О медицинском туризме», подготовленный Комитетом по медицинскому туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), вводит отраслевую терминологию, определяет субъекты и объекты правовых отношений в этой сфере, основы государственного регулирования отрасли, учитывает требования к работающим в ней организациям», — отметил в беседе с «Парламентской газетой» глава комитета, президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев.

Названы также источники финансирования, форматы международного сотрудничества.

Платные услуги приносят медцентрам дополнительные средства на обновление техники, ремонт помещений, премирование и обучение персонала. В итоге улучшаются условия и для пациентов с полисами ОМС, оттачивается сервис.

Чем богаты

Минздрав подсчитал: в 2021 году за деньги у нас лечились семь миллионов иностранцев. Их интересуют онкология, кардиология и кардиохирургия, неврология, ортопедия, офтальмология, пластическая хирургия, реабилитация, особенно детей с ДЦП, диагностика и родовспоможение. По уровню нейрохирургии головного мозга Россия опережает любую страну СНГ, и люди готовы платить за качество. Едут к нам и за тем, что недоступно на родине. В Китае, например, табу на вспомогательные репродуктивные технологии, а наша страна делает ЭКО давно и по приемлемой стоимости.

«Мы активно привлекаем иностранных туристов на лечение и оздоровление в Санкт-Петербурге. В основном из стран СНГ, есть пациенты из государств Персидского залива — Сирии, Ирана. Провели серию выездных презентаций российского медицинского потенциала в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и Индии, где с советских времен знают об уровне образования наших врачей, качественном оборудовании и передовых протоколах лечения», — рассказала «Парламентской газете» заместитель гендиректора Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма Ирина Салеева.

По ее словам, зарубежными гостями востребованы комплексное обследование, оздоровительные процедуры, пластическая хирургия, эстетическая медицина.

По карману и с долей экзотики

Наших соотечественников, которые лечатся за границей, немного — в среднем они совершают 80 тысяч поездок в год. Одна из самых дружественных для медтуризма стран — Белоруссия. Сюда едут желающие оздоровить легкие, бронхи и дыхательную систему в целом. Доступной для иммиграции и лечения остается Турция, где услуги на 40-50 процентов дешевле, чем в Европе.

В Азии топовые позиции у Индии. За новый тазобедренный сустав там возьмут примерно десять тысяч долларов, в Сингапуре — 17 тысяч, а в Южной Корее — уже 20 тысяч. Медицинская виза позволяет находиться в стране до 60 дней вместе с кровными родственниками.

Цены в Израиле демократичнее, чем в Германии или США. Лечат здесь онкологию, сердечно-сосудистые патологии, бесплодие, врачи берутся и за самых сложных пациентов. При необходимости предоставляют переводчика.

Туристов привлекают и возможности Казахстана, Дальнего Востока, бальнеологического курорта в Азербайджане, известного нафталановой нефтью. В этой жидкости ученые обнаружили незаменимые элементы гормонов и ферментов организма человека. Ее применяют для снятия боли, воспаления и симптомов аллергии, активизации обмена веществ, сперматогенеза и овуляции.

Дома тоже хорошо

Внутренний медицинский туризм также связан с разницей цен в регионах.

«В Волгограде установка имплантов в три с половиной раза дешевле, чем в Москве. При затратах на перелет и гостиницу экономия около 30-40 тысяч за два импланта. При этом уровень услуг впечатляет», — поделился глава Ассоциации медтуризма.

В критических ситуациях человек предпочитает поехать в другой город, где за плату без очереди сделают необходимые манипуляции. Например, квоту на операцию сердечник с Дальнего Востока может прождать до восьми месяцев.

Медицинские туристы стали чаще приезжать в Нижегородскую область, где успешно лечат заболевания желудочно-кишечного тракта, сердца и легких, онкологические и неврологические болезни, оказывают стоматологические услуги и проводят реабилитацию. Стабильно высок спрос на хирургов, нейрохирургов, травматологов и урологов. Только за первые три месяца 2022-го местные клиники приняли две тысячи иногородних пациентов, причем по полисам ОМС.

Наиболее посещаемые курортные регионы — Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Подмосковье, Санкт-Петербург и область, Башкирия, Татарстан и Алтай, Кавказские Минеральные Воды.

Отфильтровать информацию по заболеваниям и регионам можно на порталах https://russiamedtravel.ru и https://russianhospitals.ru.