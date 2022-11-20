. Михайлов день празднуют православные верующие 21 ноября 2022 года

Архангел Михаил – самый грозный ангел в воинстве Господнем. Ему посвящен особый народно-церковный праздник Михайлов день. Торжество в его честь было установлено еще в IV веке. В народе его принято отмечать весело и богато, а вот ссориться и трудиться запрещено.

Истории и легенды Михайлова дня

Назван праздник в честь архангела Михаил, который является предводителем небесного войска. Многие отождествляют этого архангела со страшным судом. Именно он возвестит о его наступлении. Неслучайно выбрана и дата празднования Михайлова дня 21 ноября по-новому или 8 ноября по-старому стилю. Цифра 8 связана именно с восьмым днем, днем Страшного суда, в который и произойдет сбор всех небесных сил.





Михаил с давних времен считается защитником, предводителем ангелов и главной движущей силой в борьбе добра со злом. Является он и защитником мертвых душ, вознося их из мира живых на небо и охранником небесных врат. Наделен он и силой победить сатану. Своим покровителем Михаила считают воины, а простые люди просят его защитить от недругов и исцелить от болезней.

Праздник образовался в 363 году во время Лаодикийского собора. Из большого уважения к архангелу образовался праздник. С его именем связано огромное количество чудес. Один из наиболее интересных случаев связан с чудом произошедшем в городе Хонохе. В этом городе находился храм, который верующие христиане возвели в честь архангела Михаила.

Идолопоклонники решили этот храм разрушить, затопив долину в которой он находился. Настоятель храма когда узнал об их намерении начал от все души молиться, и тогда явился сам архистратиг Михаил. Он с помощью своего жезла открыл в горе проход, в которых и направились бушующие волны рек. Храм был спасен, а многие из язычников увидев свершившееся обратились в христианство.

Традиции Михайлова дня

На Руси Михайлов день отмечался с широким размахом. Празднования длились целую неделю. Это был период окончания сбора урожая, погреба ломились от запасов, поэтому и устраивались веселые гулянья. К тому же, через неделю начинался Рождественский пост, так что Михайлов день собственно был поводом последний раз в году погулять от души и хорошо покушать. Устраивали масштабные застолья, на которых столы ломились от пива, мяса и пирогов. В народе его так и называли сытым праздником.





Работать в Михайлов день запрещается, особенно это касается дел связанных с топором, ножом и иголкой. То есть дрова нельзя рубить, не резать ничего и не шить. Так же запрещено ругаться и если кто-то просит о помощи, ему нельзя отказывать.

Принято в Михайлов день и оказывать почести дворовому. Он приходится братом домовому. Для него готовили специальное угощение и читали специальные заговоры. Делалось это для того что бы он не вздумал покинуть двор, иначе в дом придет беда. Традицей стало и посещение бани в Михайлов день

Этот день в древности связывали с приходом зимы и на основании наблюдений, образовалось немало примет. Так если утром выпадал иней, зима будет снежной. Если Михайлов день ясный и солнечный, значит зима будет морозной. А вот если на дубах видели много желудей, говорили что зима будет теплой.