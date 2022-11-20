. Министр ВС Франции рассказал о сомнениях граждан по поводу поставок оружия Киеву

Вадим Карасев

Министр ВС Франции заявил, что получает вопросы от граждан о разумности помощи Украине

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche рассказал, что получает вопросы от сомневающихся граждан по поводу разумности поставок оружия Украине.

По его словам, тема военной помощи Киеву является центральной. «Если в Париже меня спрашивают, достаточно ли мы помогаем Украине, то в моем избирательном округе — департаменте Эр — люди задают мне вопрос, почему мы должны помогать Украине», — признался чиновник.

Лекорню заявил, что, если французы хотят защищать собственные ценности, они должны помогать Киеву отстаивать суверенитет.

10 ноября министр доложил, что шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые президент Франции Эммануэль Макрон обещал передать Украине, будут доставлены в ближайшие недели. Он уточнил, что пока что Париж поставил Киеву другие виды артиллерии предыдущего поколения — гаубицы TRF1.

